Berga fa Patum tot i el confinament

El 1875, a causa de la Tercera Guerra Carlina, l'Ajuntament de Berga va votar en contra de celebrar la Patum. Però això no va frenar els berguedans, que la setmana després del Corpus van tirar pel dret i en van organitzar una de petit format. Aquest 2020, tot i el confinament pel covid-19, la ciutat no ha volgut quedar-se enrere i des de diumenge està fent diversos actes per recordar que en condicions normals Berga seria un bullici de música, gent i foc.

Ja ho advertia la regidora de la festa, Roser Valverde, just la setmana que el ple municipal votava no a la festa. "Sabem que alguna cosa hi haurà, però no sabem ben bé què. Costa d'imaginar un Corpus sense Patum". No era un comentari a l'atzar. El mateix consistori va fer oficial uns dies després un programa alternatiu per als dies de Corpus. Sense actes a la plaça i, sobretot, sense risc d'aglomeracions. Una Patum alternativa.

Però els veïns no n'han tingut prou. Necessitaven més marxa. Diumenge va quedar clar quan van improvisar els Quatre Fuets al mig del carrer Major. Era l'acte que s'hauria d'haver fet aquell mateix dia i que històricament servia per comprovar que els fuets (petards), que s'elaboren artesanalment, funcionen correctament uns dies abans de Patum. Ho van gravar en vídeo i les imatges van córrer com la pólvora per la ciutat.

Salts de Maces polèmics

Dimecres n'hi va haver més. És el primer dels cinc dies de festa i hi ha passada pels carrers i les places de Berga. A les vuit, l'hora en què hauria hagut de començar la Patum, un nombrós grup de curiosos van anar a la plaça de Sant Pere, al cor de la festa, per comprovar que era ben cert que no hi havia Patum. I al vespre i de matinada alguns van organitzar pel seu compte salts de Maces pels carrers.

Precisament un d'aquests va aixecar polseguera, perquè en les imatges gravades i penjades a les xarxes s'hi veia la primera tinent d'alcaldessa, Roser Rifà, que participava saltant amb una Maça. Curiosament, unes hores abans l'alcaldessa, Montserrat Venturós, havia demanat "responsabilitat col·lectiva" a tots els berguedans. L'endemà, els grups d'ERC, Junts per Berga i el PSC demanaven la dimissió dels membres de l'equip de govern (de la CUP) que havien participat en aquests actes.

No és d'estranyar que la Patum, encara que sigui en petit format, es pugui celebrar a Berga. Són molts els veïns que tenen a casa seva rèpliques de les comparses –especialment Maces, però també caretes de Ple–. A més, podien adquirir sense problemes els fuets que elabora anualment la pirotècnica Igual per a la festa. Segons explicaven fonts de l'Ajuntament, quan el consistori va acordar la suspensió oficial de la Patum, aquesta empresa ja tenia preparada tota la producció de fuets per al Corpus d'enguany.

Davant d'aquesta situació, la Guàrdia Civil ha requerit a l'empresa que faciliti la identitat dels compradors d'aquests fuets i bengales, tal com informa Regió7. L'objectiu, segons el rotatiu, no és sancionar els que n'han adquirit –la seva compra és legal, com qualsevol altre article de pirotècnica que es trobi al mercat–, sinó fer-ne un seguiment per motius de seguretat.

Actes fins diumenge

Resulta impossible vaticinar quins altres actes es faran de manera alternativa fins diumenge al vespre. La majoria, expliquen els mateixos berguedans, són improvisats després de trobades entre amics i familiars. Malgrat la polèmica per aquell salt clandestí de la tinent d'alcaldessa, el consistori manté l'avís perquè no hi hagi aglomeracions, i tant la Policia Local com els Mossos vetllaran per evitar concentracions massives als carrers i places de la ciutat.

Mentrestant, seguiran els actes simbòlics proposats per l'Ajuntament, com la interpretació musical d'un salt de Patum des del Castell de Berga –acte que s'havia de fer aquest dijous però que s'ha posposat a dissabte pel mal temps– o el lliurament del ram de l'Àliga al santuari de Queralt. Els més petits també tindran el seu espai divendres, el dia que se celebra la Patum Infantil. En aquest cas, el consistori ha promogut la Patum Infantil Challenge 2020: els nens hauran de penjar fotografies i vídeos de temàtica patumaire durant el dia. La iniciativa és solidària, requereix inscripció prèvia i servirà per recaptar fons per a la Marató de TV3, que aquest any es destinarà precisament al covid-19.