“Buits” en el control de la contaminació per fàrmacs

S’han trobat residus de productes farmacèutics a la superfície d’aigües subterrànies, teixits d’animals i també al sòl terrestre arreu de la Unió Europea. Fins i tot s’han trobat restes de medicaments en aigua potable. Tot i això, encara no queda clar quin és l’impacte contaminant que tenen molts d’aquestes medicaments perquè no està prou estudiat. Ho recull una comunicació de la Comissió Europea publicada ahir en què es compromet a promoure un ús prudent de medicaments que són considerats contaminants per a l’entorn.

El problema és, però, delimitar com de perillosos són per a l’entorn. El mateix document reconeix que hi ha “buits de coneixement”. La Comissió Europea apunta que “cal encara més informació per entendre i avaluar els nivells de risc mediambiental i concentració de certs productes farmacèutics. Per què? Doncs perquè hi ha molts medicaments que es van posar al mercat fa anys, abans que estiguessin subjectes a qualsevol avaluació d’impacte mediambiental durant el procés de ser autoritzats per arribar al mercat. A més, la mateixa Comissió Europea apunta que “el seguiment de medicaments en el medi ambient és molt limitat”. Sí que hi ha certes substàncies que s’estudien sota directives d’aigua però no es fa de manera global en totes les medicines.

Brussel·les també detecta buits a l’hora d’avaluar punts crítics, per exemple zones especialment afectades per residus dels hospitals. “Se sap encara menys sobre la concentració a la superfície terrestre o sobre la presència d’organismes resistents als microbis. I encara hi ha altres punts de risc molt poc estudiats, com ara l’efecte “còctel” que es pugui generar quan alguns productes farmacèutics entrin en contacte amb altres productes químics.

La Comissió Europea assegura que s’han fet progressos però diu que cal aplicar un seguiment exhaustiu en tots els medicaments que hi ha al mercat per poder arribar a calcular, prevenir i actuar sobre l’impacte contaminant dels medicaments. Per solucionar-ho, Brussel·les es compromet a incentivar la recerca en l’àmbit i a conscienciar la indústria.

Però l’abast de la situació va molt més enllà. El mateix informe explica que actualment hi ha més de 3.000 ingredients farmacèutics al mercat i que, a més, des dels 90 el consum de medicaments no para de créixer. “És probable que la concentració mediambiental augmenti com més envelleixi la població”, afegeix l’executiu comunitari. I, a sobre, cal tenir en compte que no només es tracta dels productes farmacèutics per a persones, sinó que també s’han de tenir en compte els d’ús veterinari, en què els antibiòtics són molt importants i són els que generen efectes més adversos, com ara l’augment de la resistència entre els bacteris. Un altre dels problemes és, però, que en aquesta mena d’estudis no s’hi inclouen els productes veterinaris, ni tampoc els productes que es fan servir durant l’elaboració dels medicaments.