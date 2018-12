Els CDR tallen l'AP-7 a l'Ampolla

Els CDR tallen aquest dissabte la circulació a l'autopista AP-7 a l'alçada de l'Ampolla. Segons el web del Servei Català del Trànsit, la via està tallada en els dos sentits de la marxa i hi ha desviaments senyalitzats cap a la N-340. L'acció ha començat a primera hora del matí, quan un grup de persones han accedit a l'autopista i han escampat pneumàtics a la via. Els comptes dels CDR a les xarxes han publicat fotografies de la protesta.