L'arxipèlag mallorquí de Cabrera ja és l'àrea marina protegida més gran de la Mediterrània occidental

L’ampliació del Parc Nacional de Cabrera fa que ja sigui l'àrea marina protegida més gran del Mediterrani occidental. La mesura, que afecta el voltant de l'arxipèlag de Cabrera, situat a tretze quilòmetres i mig al sud de Mallorca, s'ha aprovat aquest divendres al consell de ministres i suposa augmentar-ne la protecció de 10.021 hectàrees a 90.800. O sigui: multiplica per deu l'extensió marítima protegida. La proposta d'ampliació parteix d'una iniciativa de l'entitat conservacionista Oceana, però també d'un procés de participació ciutadana dels governs balear i espanyol.

La científica marina i membre d'Oceana Marta Carreras destaca que l'ampliació "suposa un impacte molt positiu en l'àmbit internacional i serà molt beneficiós per al Mediterrani, un dels mars més castigats del món". De moment, la pesca industrial amb palangre continuarà permesa de manera transitòria fins que es desenvolupi la nova llei i el pla de gestió, segons explica Carreras. Oceana va presentar un estudi sobre l'impacte d'aquesta activitat en què se certificava que les espècies capturades eren migratòries per tot el Mediterrani, de manera que la flota pesquera era poc dependent de caladors concrets com pot ser el d'aquest parc. El sector pesquer dedicat al palangre, per la seva banda, ha pressionat per intentar aturar l'ampliació i endarrerir-la.



D'entrada, de la ampliació se'n beneficien ecosistemes de gran importància com els esculls de corall del fort d'en Moreu, a l'est de l'arxipèlag. També es protegeix l'escarpament Émile Baudot , un impressionant espadat submarí que té una extensió de 200 quilòmetres de llarg i uns 2.000 metres de fondària. Així mateix, cal destacar que amb la iniciativa de l'ampliació s' inclouen onze dels tretze sistemes naturals recollits a la llei de parcs nacionals.

Pesca artesanal: clau per a la protecció marina

Al parc hi ha crustacis que construeixen galeries complexes, plomes de mar i agrupacions d'estrelles de mar. Hi ha formacions de corall, tou o dur, a l'esmentat escarpament Émile Baudot i fons de 'maerls', algues roges calcàries de creixement molt lent i molt vulnerables. Aquests fons han d'estar protegits, segons la legislació internacional. No poden estar sotmesos a la pesca d'arrossegament, que devasta aquestes zones de gran valor. Es protegiran àrees poblades de mamífers marins, rèptils i cetacis.

La principal entitat ecologista de Mallorca, el GOB, ha aplaudit la decisió del govern d'ampliar el Parc Nacional de Cabrera, emblema del patrimoni natural submergit. El grup s'ha declarat "reconegut i agraït" per l'esforç fet al llarg d'aquesta legislatura per la conselleria de Medi Ambient, que ha defensat aquest projecte davant el govern espanyol, tot i que les seves gestions no sempre han aconseguit la "receptivitat adequada". Una vegada aquesta ampliació és un fet, el GOB considera que el "repte" és millorar la gestió del Parc Nacional, que des d'ara serà "més important i complicada".

Ricardo Aguilar, director de recerca d'Oceana Europa, ha declarat a l'agència Efe que "avui és un gran dia per al Mediterrani, un dels mars més castigats del planeta": "Felicitem el ministeri per a la Transició Ecològica i el govern balear per aquest enorme avanç, que esperem que obri el camí a la creació de més parcs nacionals al mar". "El Parc Nacional de Cabrera acull una enorme diversitat d'ecosistemes i vida marina, és un emblema del patrimoni natural submergit que hem de llegar a les generacions següents i un veritable Mediterrani en miniatura", ha afegit.