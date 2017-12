Canvis en les oposicions per a mestre, que no afectaran les d'aquest any

El ministeri d'Educació i les comunitats autònomes han acordat aquest dijous, tot i la discrepància de les socialistes i dels sindicats, que les proves de les oposicions per a docents siguin eliminatòries. És a dir, que s'han d'aprovar totes per poder tirar endavant. Actualment, però, a Catalunya ja són eliminatòries.

Ho ha anunciat el secretari d'estat d'Educació, Marcial Marín, després de celebrar la Conferència Sectorial, que ha estat presidida pel ministre Íñigo Méndez de Vigo, que també ha exercit com a conseller d'Ensenyament de Catalunya per l'aplicació de l'article 155. El ministre ha assegurat que no estimava "oportú" intervenir en nom de Catalunya i no ha fet cap consideració sobre el tema.

El decret que aprova el reglament d'ingrés, accés i adquisició de noves especialitats en els òrgans docents tirarà endavant a mitjans de febrer, i els temaris per a aquestes oposicions no es canviaran fins al 2020. Per tant, les oposicions convocades pel departament d'Ensenyament per a 2.000 mestres no es veuen afectades per aquests canvis.

La prova de coneixements, que consta de dues parts (prova pràctica i desenvolupament d'un tema), serà eliminatòria, és a dir, es valorarà de 0 a 10 punts, i per superar-la s'haurà d'obtenir com a mínim un 5. També hi haurà una prova d'aptitud pedagògica, que l'aspirant superarà amb una puntuació igual o superior a 5 punts.

A més, s'ha fixat que la ponderació de la fase d'oposició és del 60% i del 40%. Anteriorment els percentatges eren del 66,6% i del 33,3%, respectivament.

Amb les modificacions del decret, s'incrementa la valoració de l'experiència docent prèvia, i es passa d'un màxim de 5 punts a 7; d'altra banda, l'antiguitat es valorarà en un màxim de 10 anys en lloc de 5. Quant a aquest últim punt, els aspirants tindran una puntuació per cada any d'experiència d'entre 0,700 i 0,350 punts en centres públics i d'entre 0,150 i 0,100 en altres centres.

A més de les comunitats autònomes socialistes, els principals sindicats docents van demanar que les proves no fossin eliminatòries perquè els professors interins tinguessin més opcions a les oposicions.