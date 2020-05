Catalunya registra 143 contagis, la xifra més baixa des del 12 de març

La tendència a la baixa de morts i contagis per coronavirus s'ha confirmat aquest diumenge amb la xifra més baixa de positius, 143, des del 12 de març. Les funeràries han reportat 56 morts, 5 més que ahir dissabte, però donant continuïtat a la tendència a la baixa respecte a les 90 morts de divendres passat o les del dia 30 d'abril, quan van ser 62, i ja s'encadenaven cinc dies seguits amb menys de cent defuncions causades pel covid-19. Ara ja són vuit dies amb aquesta tendència, que queda a l'espera del possible efecte cap de setmana, quan es registren menys casos dels que hi ha però es genera una crescuda en el següent dia laborable.

Fins ara, segons ha informat el departament de Salut, hi ha hagut un total de 57.506 casos positius confirmats per prova diagnòstica i la xifra creix fins als 136.643 casos quan es tracta de sospitosos, gent amb símptomes que han estat classificats com a possibles casos positius per un facultatiu tot i no haver-los fet la prova.

Un total de 10.508 persones han mort fins ara a Catalunya per covid-19 o com a sospitosos de tenir la malaltia. Pel que fa als ingressats de gravetat, n'hi ha 589 en unitats de cures intensives, 23 menys que ahir dissabte, i de mica en mica es redueix la quantitat de gent que ha hagut de necessitar atenció en una UCI: fins a 3.905 catalans hi han ingressat durant la crisi.

Amb les 253 altes donades aquest diumenge s'arriba a la xifra de 31.717 des que va començar la crisi.