La llei Celaá prohibirà que les escoles concertades separin els alumnes per sexe

La nova llei d'educació, la Lomloe, prohibirà que els centres educatius concertats separin els alumnes per sexe, una pràctica que actualment fan 11 centres a Catalunya i 87 a tot l'Estat, la majoria vinculats a l'Opus Dei, i on nens i nenes estudien separats. L'esmena acordada pel PSOE, Unides Podem i ERC (els mateixos partits que han impulsat un polèmic canvi en el model lingüístic) estableix que les escoles sostingudes "parcialment o totalment amb fons públics" han de desenvolupar "el principi de coeducació a totes les etapes educatives" i "no separaran l'alumnat pel seu gènere". També obliga els centres públics i concertats a incorporar "mesures per a la igualtat efectiva entre homes i dones" a través dels "plans d'acció tutorial i de convivència".

L'esmena introduïda va molt més enllà del primer projecte de llei que va presentar el govern espanyol. Malgrat que sectors del PSOE i Podem són partidaris de retirar-los el concert, el text només deia que "es prioritzarà" la subvenció d'aquells centres que apliquin el principi de coeducació i no separin l'alumnat per gènere. Si hi ha escoles que sí que separen els alumnes per sexe, hauran de justificar com formen els alumnes en igualtat. Aleshores, la ministra d'Educació, Isabel Celaá, va avisar que hi podria haver canvis, com així ha acabat sent: l'esmena pactada amb ERC estableix que els centres concertats "no separaran l'alumnat pel seu gènere".

És la primera vegada que una llei espanyola ho estableix amb claredat. La llei actual, feta pel PP, afirmava que "no constitueix discriminació l'admissió dels alumnes i les alumnes o l'organització de l'ensenyament diferenciats per sexes" i que "en cap cas l'elecció de l'educació diferenciada per sexes pot implicar per a les famílies, els alumnes i les alumnes i els centres corresponents un tracte menys favorable, ni un desavantatge a l'hora de subscriure concerts amb les administracions educatives o en qualsevol altre aspecte".

A Catalunya es retiraran els concerts el curs que ve

Quan s'aprovi aquesta llei –d'aquí un mes, aproximadament– Catalunya estarà més a prop de tenir el marc jurídic necessari per aplicar el que ja va anunciar al mes de maig, que denegaria el concert als 11 centres en qüestió, tot i que els donava un any de pròrroga per adaptar-se. Aleshores, el departament d'Educació va argumentar que els retirava la subvenció en virtut de l'article 43.1.d de la llei d'educació de Catalunya, segons el qual els centres amb finançament públic han de complir el principi d'educació per mitjà de l'escolarització mixta, que ha de ser objecte d'atenció preferent. I també un article de la llei espanyola que demana a aquestes escoles que exposin les raons educatives i les mesures acadèmiques que duen a terme per garantir la igualtat.

Ara bé, la nova llei podria obrir un nou conflicte polític i judicial. El Tribunal Constitucional va emetre una sentència fa dos anys en què assegurava que l'educació que separa per sexe "no causa discriminació" i és "respectuosa amb la Constitució", i va tombar el recurs d’inconstitucionalitat que el PSOE va presentar l’any 2014 contra alguns dels punts més polèmics de la Lomce, coneguda popularment com a llei Wert.

El vicepresident del govern espanyol, Pablo Iglesias, ha celebrat que "s'acabi la segregació per sexes a les escoles finançades amb fons públics". "Avancem", ha dit en una piulada, en què ha avisat que "el bloc de Colón", en referència al PP, Cs i Vox, "crisparà i insultarà però no ens tornarà al passat".

En canvi, per a la Federació d'Associacions de Pares i Mares d'Escoles Lliures de Catalunya (Fapel), la modificació de la LOE té un "efecte monstruós" perquè "ataca greument" l'escola concertada, que és el 30% del sistema educatiu, i "menysté la pluralitat i la llibertat individual". Aquesta entitat critica que es vulgui "imposar" el model públic i castigar "fins a fer desaparèixer" la pluralitat dels models educatius.