Colau reclama a Endesa solucions immediates perquè acabin els talls de llum

Els talls de llum han esdevingut massa recurrents en alguns barris de Barcelona i de ciutats de l'àrea metropolitana. Els veïns del Raval, de Torre Baró o de Sant Roc a Badalona fa setmanes que denuncien el fred i els problemes a què els aboca la falta de subministrament fins i tot diversos cops en un mateix dia. La situació és "insostenible" i demana una solució immediata, segons ha exigit per carta a Endesa l'acaldessa de Barcelona, Ada Colau. El problema fa mesos que es detecta en alguns barris i s'ha agreujat amb talls de llum en altres punts de Barcelona o la seva àrea metropolitana davant l'augment de demanda que ha provocat l'onada de fred.

"Parlem d'un problema de falta d'inversió i manteniment estructural que arrosseguem des de fa temps i que es fa especialment evident en un moment com l'actual. Mentrestant, la seva companyia segueix acumulant importants beneficis any rere any", retreu la carta dirigida al president d'Endesa, Juan Sánchez-Calero. Colau insisteix que les conseqüències d'un tall de llum es multipliquen en un moment delicat com l'actual, pels efectes que la pandèmia està tenint a les llars i també en els establiments comercials que travessen dificultats.

Colau també ha dirigit cartes cridant a l'acció a les administracions responsables de garantir el correcte subministrament elèctric arreu del país –la Generalitat– i que s'ocupen de la política energètica –l'Estat– perquè obliguin l'elèctrica a complir les seves obligacions. A la missiva dirigida al conseller d'Empresa, Ramon Tremosa, l'alcaldessa i presidenta de l'AMB fa una crida al Govern perquè insti Endesa a donar solucions a curt termini als municipis afectats.

"És convenient que coneguis de primera mà la mala experiència que tenim les ciutats amb el servei actual, des de la proximitat veiem autèntics drames rere els talls produïts per avaries o per falta de manteniment de la infraestructura elèctrica", diu la carta que Colau ha adreçat a la ministra de Transició Energètica, Teresa Ribera, demanant-li suport en la reclamació davant la companyia.