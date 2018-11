El Congrés tomba una moció de Cs per recentralitzar l'educació perquè "recorda al franquisme"

El Congrés dels Diputats ha tornat a tombar aquest dimarts un nou intent de Ciutadans per recentralitzar l'educació a Espanya. El partit d'Albert Rivera només ha obtingut el suport del PP en una moció conseqüència d'interpel·lació que aglutinava un total de 12 mesures amb l'objectiu, a grans trets, d'acabar amb les competències educatives de les comunitats. Una iniciativa que, per a la resta de partits, té tints "franquistes". "El seu model recorda un model proper al franquisme i les escoles nacionals", ha dit la diputada socialista María Luz Martínez Seijo. "Comencen a anar pel camí del franquisme, que no deixava aprendre en català", ha dit al seu torn el diputat d'En Comú Podem Joan Mena. Des del PNB, el diputat Joseba Aguirretxea ha replicat irònicament que el ministeri d'Educació podria "tornar-se a dir el 'ministerio de Formación del Espíritu Nacional'".

La mesura buscava, en primer lloc, convertir l'Alta Inspecció Educativa en la policia de l'educació autonòmica, com ja va demanar Ciutadans durant els governs de Mariano Rajoy. En segon lloc, eliminar el requisit del català per ser professor o funcionari. Per al partit taronja, ha de ser considerat només un "mèrit" i en cap cas com un "requisit d'accés i promoció". I en tercer lloc, a grans trets, que el ministeri d'Educació avaluï la idoneïtat de tots els professors amb una prova única.

La diputada de Ciutadans Marta Martín Llaguna ha denunciat que el PSOE creu en un model de "mediocritat" i "adoctrinament" i que per això ha convertit l'educació en una "moneda de canvi" dels "nacionalistes" per "no defensar el castellà com a llengua vehicular en tot el territori". Al seu parer, és el PSOE qui està en temps de "Cuéntame" i del passat mentre ells miren al futur. Per això els ha acusat de ser "reaccionaris" i de governar amb un sistema de "despotisme il·lustrat". Des del PP, el diputat Santiago Pérez ha fet un repàs a les diferències entre comunitats per taxes de fracàs escolar i els resultats ens els exàmens a les universitat. En totes les xifres destacava que en les comunitats governades pels socialistes -especialment Andalusia- és on hi ha pitjor resultats.

Joan Mena li ha replicat ràpidament que les diferències no es produeixen per territoris, sinó que les les desigualtats entre "barris i ciutats". "Perquè per desgràcia l'escola reprodueix les desigualtats de l'entorn social i és el que s'ha de combatre", ha afegit, assegurant que Ciutadans el que fa és "inventar-se l'adoctrinament a les escoles catalanes". "Quan d'odi i quanta bilis...", ha afegit al seu torn la diputada de Compromís Marta Sorlí.

Des d'ERC, Joan Olòritz també ha acusat Ciutadans de "mirar el passat" i de "creure en una espècie de miracle educatiu que ho cura tot: la recentralització". Sergi Miquel del PDECat, ha replicat a la diputada del partit taronja que potser estaria millor a Corea del Nord, "un país que també vol homogeneïtzar la gent" i ha titllat la moció de la "dosi setmanal de nacionalisme espanyol" de Ciutadans.