El Consell Escolar de l'Estat descarta l'aprovat general però limita les repeticions a casos "extraordinaris"

El tancament de les escoles i instituts per la crisi sanitària del coronavirus no serà un argument ni per fer un aprovat general ni tampoc per anul·lar les repeticions de curs. El Consell Escolar de l'Estat, un òrgan consultiu format per professors, sindicats, estudiants i l'administració, ha desestimat aquest dimarts la proposta que els estudiants havien posat sobre la taula de suprimir les repeticions de curs. A Catalunya, un de cada cinc alumnes repeteix curs abans d'acabar l'ESO, una pràctica menys habitual que en altres territoris de l'Estat, com Múrcia, on la taxa de repetició arriba al 45%.

651x366 Un de cada cinc alumnes catalans repeteix curs abans dels 16 anys Un de cada cinc alumnes catalans repeteix curs abans dels 16 anys

La Confederació Estatal d'Associacions d'Estudiants CANAE havia sol·licitat "modificar la normativa necessària excepcionalment perquè durant aquest curs cap estudiant repetís curs". Això és el que es planteja fer Itàlia, per exemple. Però la comissió permanent del Consell Escolar de l'Estat ha donat el seu vistiplau a la recomanació que havia fet el president, Enrique Roca, de no suprimir les repeticions però sí limitar-les a casos "realment extraordinaris", segons ha informat Europa Press. Ara totes les propostes es remetran al ministeri d'Educació i Formació Professional, en la reunió telemàtica que se celebrarà dimecres entre el secretari d'estat d'Educació i representants de les conselleries de les comunitats autònomes. Aquestes propostes no són vinculants, però sí que representen l'opinió majoritària de la comunitat educativa.

Entre els plantejaments del Consell Escolar de l'Estat també hi ha no allargar el curs durant el mes de juliol i fer que les tasques que facin els estudiants siguin avaluables. Això és el que ha anunciat el Govern, quan fa uns dies va dir que el curs es reprendrà telemàticament després de Setmana Santa. Ara bé, el Consell Escolar demana, a través d'una esmena de CCOO, que per avaluar els estudiants es tinguin en compte les "condicions tecnològiques i de connectivitat" de cada alumne, perquè la bretxa digital no suposi una "avaluació negativa dels aprenentatges i les competències". Precisament, el departament d'Educació va enviar unes directrius als centres fa uns dies en què demanava avaluar de manera "personalitzada" i "tenint en compte les limitacions de cada alumne", fet que implicarà "revisar els criteris d'avaluació" de cada centre per adaptar-los a les "limitacions formatives i personals" de cada estudiant. És a dir, que no es podrà "penalitzar" si un alumne no pot accedir a una classe virtual o no pot fer un treball perquè no té els recursos informàtics o materials per fer-ho, per exemple.

El dubte ara és si aquestes activitats avaluables poden avançar temari o no. A Catalunya, el departament ha tret pressió a acabar els continguts i ha dit als centres que això ara no és el més important. El Consell d'Estat, segons recull l'agència Efe, ha recomanat que només s'avaluï el que es va fer a classe abans del tancament de les aules.

Així, la mateixa agència assegura que sembla "més clar" que a primària i fins i tot a l'ESO s'aprovarà no avançar nous continguts. Una altra cosa és a batxillerat, ja que no donar nous continguts tindria un efecte sobre la selectivitat. Per això, paral·lelament, ja s'estan aprovant canvis a les proves d'accés a la universitat (PAU) perquè els alumnes esquivin el temari que no han fet.