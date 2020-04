Consulta aquí què podràs fer a cada fase del desconfinament

El govern espanyol preveu un desconfinament gradual, asimètric territorialment i sense dates límit. El pla presentat aquest dimarts pel president Pedro Sánchez planteja un aixecament progressiu de les restriccions en quatre fases. Al principi les mesures encara seran restrictives, però a poc a poc s'aniran suavitzant. La desescalada, que ha de començar el proper dilluns 4 de maig, es podria allargar un mínim de sis setmanes i un màxim de vuit, en funció dels efectes de la nova mobilitat en la corba. En principi, s'espera que cada fase tingui una durada de dues setmanes -menys la fase 0 que podria ser només d'una- i es calcula que tot el pla pugui complir-se a finals de juny.

Quasi dos mesos, doncs, és el calendari que es marca Espanya per garantir una tornada segura al que defineix com una "nova normalitat" durant la qual es mantindran mesures sanitàries de protecció. ¿Què podrà fer exactament la població fins al mes de juny? Dependrà de la situació epidemiològica dels territoris, però a grans trets aquestes són activitats que es permetran a les quatre fases de desconfinament.

Fase 0 o de preparació

Cita prèvia als comerços i serveis i preferència per als majors de 65 anys

És l'etapa des d'on començaran gairebé totes les comunitats autònomes -llevat d'algunes illes com Formentera o La Gomera- i la que ha de servir per sondar el terreny. Es permetrà la sortida del domicili únicament per aquelles activitats que es consideren de baix risc per a la salut pública. El comerç minorista i els serveis com les perruqueries podran obrir i rebre clients amb cita prèvia. Els majors de 65 anys, com a col·lectiu vulnerable, tindran preferència i, sempre que l'atenció impliqui un contacte en què no es pugui garantir la distància de seguretat (un metre i mig), l'encarregat de prestar el servei haurà de dur obligatòriament mascareta i guants.

L'hostaleria també podrà començar a reobrir, si bé amb limitacions: ni restaurants ni cafeteries podran servir a l'interior del local i, per tant, els clients només podran demanar productes per endur, com es feia fins ara en els forns de pa. Durant aquesta fase inicial, però, es manté l'educació a distància, preferiblement en línia, així com la prohibició que els allotjaments turístics i els hotels operin, tret de les excepcions aprovades fins al moment (per exemple, els hotels Salut a Catalunya).

A partir de dissabte, la previsió del govern és que tota la població pugui sortir al carrer a passejar i fer esport. En aquest cas, es permet anar en bicicleta, córrer i patinar sempre que es faci individualment. A més, es comencen a autoritzar els entrenaments de professionals i esportistes federats.

Tothom que surti de casa haurà de dur mascareta, especialment si fa servir el transport públic, que haurà d'augmentar la freqüència de pas per minimitzar el risc d'aglomeracions. En l'àmbit laboral, la recomanació general és que les empreses mantinguin el teletreball com a opció prioritària i, si aquesta fos impossible, aquestes hauran de garantir que els treballadors entren i surten dels centres de treball de forma esglaonada. En aquesta fase inicial també s'autoritzarà l'atenció als horts familiars per a l'autoconsum.

Fase 1 o inicial

Reobertura de terrasses i comerços amb l'aforament limitat al 30%

A partir de la fase 1, es permetrà el contacte social en grups reduït de persones sanes, sempre que no tinguin patologies prèvies. Serà possible, doncs, visitar amics o familiars sempre que sigui clar que no el contacte no suposa un risc per a salut.

Tret dels centres o parcs comercials, els comerços podran reobrir de forma generalitzada sota estrictes condicions de seguretat per evitar aglomeracions. Les terrasses dels bars també podran obrir però únicament al 30% del seu aforament. El 25% dels mercats a l'aire lliure o els de venda no sedentària també podran començar a habilitar-se als carrers a proposta dels ajuntaments, sempre que es garanteixin les distàncies de seguretat de venedors i clients. En la prestació de serveis, es manté l'horari preferent per a majors de 65 anys i sempre s'haurà de garantir una distància mínima de dos metres entre els clients. Quan això no sigui possible, només es permetrà la presència d'un d'ells.

Ni els centres educatius ni les universitats obriràn, però sí que es començaran els procediments de desinfecció i acondicionament de cara al treball administratiu i preparatori dels docents. A més, es permetrà que entrin en funcionament els laboratoris universitaris i les instal·lacions científico-tècniques tancades a l'inici de la pandèmia i es podran celebrar seminaris i congressos presencials amb menys de 30 assistents.

D'altra banda, els llocs de culte tindran limitacions: només podran obrir si es garanteix un terç de l'aforament. Una novetat important és que, en fase 1, es podran celebrar espectacles i actes culturals en espais tancats amb ocupació d'un terç del seu aforament, mentre que en el cas dels que se celebrin a l'aire lliure, el límit es fixa en 200 persones assegudes i mantenint les distàncies. També es permetrà la reobertura de biblioteques i es reprendran activitats turístiques (visites a museus a un terç del seu aforament). Els hotels i els allotjaments turístics podran operar, sempre que les zones comunes es mantinguin blindades.

Ara bé, en aquesta fase encara es contempla un escenari restrictiu pel que fa al contacte personal, que preferiblement només es podrà donar entre els que viuen al mateix domicili. S'haurà de complir aquesta recomanació de distanciament social en l'ús del vehicle privat i, també, en els enterraments. En l'àmbit esportiu es contempla la reobertura dels centres d'alt rendiment, tot i que per torns i extremant les mesures higièniques.

Fase 2 o intermèdia

Obertura d'algunes escoles, viatges a segona residència i bodes amb limitacions

Una de les novetats de la fase 2 és l'obertura de l'educació infantil per a aquelles famílies que acreditin que els progenitors han de fer treball presencial sense flexibilitzacions. A més, hi haurà límits d'aforament als centres. Pel que fa als alumnes de final de cicle -4t d'ESO, 2n de batxillerat i 2n de grau mig i superior de formació professional- poden tornar a classe voluntàriament dividint els grups de més de 15 estudiants al 50% per fer assistència alterna o en semigrups.

A la fase 2 es permet anar a les segones residències, sempre que es trobin en la mateixa província. El consum a bars i restaurants a les taules si garanteix la separació entre clients a la mateixa taula i entre taules, però queden exceptuades les discoteques i els bars nocturns. L'aforament es limita a un terç i només es podrà consumir assegut i per endur. En hotels i allotjaments turístics, s'obriran les zones comuns i es limitaran a un terç de l'aforament.