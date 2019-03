Corbacho no es podrà votar a si mateix el 26 de maig perquè està empadronat al Vendrell

L'exministre socialista Celestino Corbacho s'incorporarà com a número tres de la candidatura de Manuel Valls a les eleccions municipals a Barcelona, tal com va anunciar aquest dijous, però no podrà votar l'ex primer ministre francès (ni, per tant, a si mateix) perquè ara mateix està empadronat al Vendrell (Baix Penedès) i el cens electoral a la ciutat es va tancar el 30 de gener.

El també exalcalde de l'Hospitalet de Llobregat, instal·lat des del 2016 al barri marítim de Coma-ruga, confirmava aquest dimecres a l'ARA que la seva intenció era traslladar-se a Barcelona i que ja hi buscava pis, i admetia que probablement no podrà exercir el seu dret de vot a la capital catalana. Els terminis establerts per als comicis del 26 de maig ho confirmen: "Les llistes de la gent que pot votar es van tancar 30 de gener passat", expliquen des de l'Ajuntament.

Corbacho no tindrà cap problema de terminis, en canvi, per incorporar-se a la llista de Valls, perquè la llei no obliga que els candidats hagin d'estar empadronats al municipi al qual es presenten –per això no estan prohibides les llistes fantasma–. L'exministre, que es defineix fent broma com una persona "nòmada", recorda que va néixer a Valverde de Leganés (Badajoz) però que ha viscut a Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat, Madrid i el Vendrell, entre més llocs.