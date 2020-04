Sánchez demana a les comunitats un llistat d'infraestructures per allotjar positius asimptomàtics

Espanya es prepara per a una nova fase per contenir el coronavirus. Després de tres setmanes en fase de xoc per contenir l'allau de casos greus als hospitals i intentar evitar el col·lapse del sistema sanitari, el govern de Pedro Sánchez comença a pensar en mètodes per intentar evitar una nova onada i poder tornar "progressivament" a la normalitat un cop s'aixequi la restricció de moviments. El que han anomenat la fase de "desescalada" i "transició". Una situació que no passarà, com a molt aviat, fins el diumenge 26 d'abril. D'acord amb les dades facilitades aquest diumenge pel ministeri de Sanitat, continua la tendència a la baixa pel que fa nous positius, morts i ingressos en UCI per covid-19. En 24 hores s'han registrat 674 morts al conjunt del territori espanyol, 135 menys que ahir dissabte.

El president del govern espanyol ha comunicat aquest nou escenari als presidents autonòmics en la quarta conferència telemàtica que celebra des de la declaració de l'estat d'alarma, segons han assenyalat a Efe fonts coneixedores del contingut de a trobada. Seguint l'exemple de la Xina i la recomanació de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Sánchez ha demanat a totes les comunitats per a abans del 10 d'abril un llistat d'espais públics i privats on sigui possible acollir a casos positius de covid-19 però que són asimptomàtics. Una forma d'evitar la propagació de la malaltia entre les famílies, l'espai on preocupa més a les autoritats sanitàries des de l'última setmana.

La província xinesa de Wuhan va dur a terme aquesta estratègia per fer front a la propagació del virus en el que va anomenar hospitals 'Arca de Noè', on s'allotjaven en zones ventilades persones que no patien grans símptomes, però que podien propagar el virus ràpidament. La doctora María José Sierra, del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, ha confirmat la intenció del govern espanyol d'implantar aquestes mesures, però no ha detallat si es farà amb hospitals tipus 'Arca de Noè'. Durant la roda de premsa diària del comitè de gestió tècnica, Sierra ha assenyalat que "l'objectiu és garantir que els casos amb símptomes estiguin aïllats" i que sobre la taula hi ha l'opció que algunes d'aquestes persones s'allotgin en instal·lacions organitzades per les autoritats públics.

Estudi sobre la situació immunitària

L'altra fase fonamental per a desescalar la pandèmia és fer testos massius a la població. Sánchez ha anunciat als presidents autonòmics l'arribada imminent d'un milió de tests ràpids, segons les mateixes fonts, que no han aclarit si es tracta dels que van arribar fa uns dies de la Xina i estan en fase d'estudi -i que no serien al 100% fiables perquè no detectarien el virus fins passats cinc o vuit des del contagi- o bé uns altres. Sigui com sigui, arran del fiasco en els primers tests de la Xina, que eren defectuosos, el govern espanyol encara no ha repartit cap prova de detecció ràpida.

Sense aclarir quan estaran a disposició de les autoritats sanitàries les proves de detecció ràpida, Sierra ha dit que es començarà pels pacients amb símptomes, però que també està previst que en breu començar testos per saber la situació immunitària de la població. És a dir, fer un "gran estudi" sobre els anticossos per saber qui ha passat i qui no el virus.

Un altre dels aspectes fonamentals un cop comencin a aixecar-se les mesures de confinament serà l'ús generalitzat de mascaretes. Sierra no ha confirmat si seran obligatòries, però a diferència del que assenyalaven fa tan sols setmanes els epidemiòlegs del govern espanyol, ara defensen que poden ajudar a evitar la propagació del virus de forma "eficaç". "Tenen utilitat sobretot per evitar la transmissió", ha dit la doctora del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries.