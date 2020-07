Per què Madrid comunica tan pocs rebrots si va ser l'epicentre de la pandèmia?

Madrid ha sortit de tots els focus des de la fi de l'estat d'alarma. Només 28 persones continuen ingressades en aquests moments a les unitats de cures intensives de la comunitat per coronavirus, segons l'últim recompte de la conselleria de Sanitat madrilenya. De fet, mentre que Catalunya la setmana passada va arribar a aglutinar la meitat dels nous casos al conjunt de l'Estat segons el recompte del ministeri de Sanitat, la Comunitat de Madrid –amb la tercera població més gran d'Espanya, 6,6 milions d'habitants– acostuma a sumar un 10% dels nous casos de mitjana. La situació és just a la inversa que al març, quan Madrid es va convertir en el gran epicentre de la pandèmia.

El govern d'Isabel Díaz Ayuso (PP), a diferència de les comunitats que l'envolten, no ha fet cap pas per declarar l'ús de la mascareta de manera obligatòria. Les dades, ara per ara, l'avalen: amb l'entrada en vigor de la nova normalitat només s'han comunicat oficialment cinc rebrots dels 224 que s'han notificat des de la fi de l'estat d'alarma. El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, va mostrar-se desconcertat la setmana passada per la poca informació al respecte que havia traslladat el govern d'Ayuso, que ho atribueix al fet que la majoria de contagis es produeixen en l'àmbit familiar –contagis que no és obligatori notificar al ministeri de Sanitat–. "Madrid està detectant brots familiars que no s'han de notificant a nivell nacional, però això implica que no tenim identificat l'origen d'un percentatge de casos", alertava l'epidemiòleg.

Però aquest dijous no ha volgut aixecar suspicàcies i ha assegurat que la situació a Madrid està controlada i que s'ha de celebrar que la incidència sigui molt baixa en comparació a Catalunya. Ho ha atribuït, en part, al fet que no hi hagi la situació laboral de precarietat dels temporers. "Madrid ara mateix està amb uns valors molt bons comparats amb la resta d'Espanya", ha assegurat en roda de premsa des del ministeri de Sanitat. El mateix indiquen des del sector sanitari, per bé que alerten que falten rastrejadors, una crítica que comparteixen moltes comunitats i el mateix Simón.

El 49% dels contagis, entre familiars

La capital espanyola, a més, queda en bona part despoblada a l'estiu. Molta gent marxa de vacances i d'altres fugen a segones residències a la serra madrilenya per fugir de la calor. De fet, per aquestes qüestions de mobilitat estival s'han donat casos de contagis provinents de la comunitat. A això s'hi sumen les mesures de protecció. Pel carrer costa veure gent sense mascareta, pràcticament tothom a la ciutat té un familiar o conegut pròxim que ha mort o bé ho ha passat molt malament pel virus. Mario Fontán, coordinador de l'Associació de Residents de Medicina Preventiva i Salut Pública de Madrid, destaca a l'ARA que les capacitats de diagnòstic han augmentat de manera important i que en cap cas estan notant una situació de saturació del sistema, el que indicaria que no s'estan detectant casos de transmissió comunitària. El que sí que troba a faltar és personal humà per als rastrejos. "No tenim dades que ens facin dir que a Madrid tot sigui meravellós però tampoc que sigui horrible", conclou. I insisteix que "el problema és una carència estructural d'infravaloració de recursos", sobretot de l'atenció primària i del sistema de salut, que "si es revertís els permetria actuar millor", assegura.

Simón, de fet, assenyalava aquest dijous que un 49% dels nous casos que estan detectant són entre familiars, i a això es remet la conselleria de Sanitat de la Comunitat de Madrid quan se li pregunta per la falta d'informació sobre rebrots.

Una de les altres incògnites té a veure amb la manera com es notifiquen els contagis. Madrid, des que fa un còmput propi dels casos nous, hauria repartit els positius coneguts cada dia entre els mesos anteriors, segons avançava el mitjà Ctxt i recull l'ARA. El que això provoca és que augmentin els casos positiu d'alguns mesos però disminueixi la taxa de mortalitat. A més, durant el confinament Madrid no notificava els casos positius nous, sinó els casos dels quals s'havien demanat proves PCR. Ara, però, la pràctica ha canviat i notifica els casos diagnosticats les últimes 24 hores.