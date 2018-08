Creen el mapa de l’amenaça urbanística a la Costa Brava

“Ni un pam més de ciment al nostre litoral”. Amb aquest lema ha nascut la plataforma SOS Costa Brava, integrada per 18 entitats ecologistes per lluitar contra una vintena de projectes urbanístics que permetran aixecar a la Costa Brava fins a 2.250 habitatges nous, un nou càmping, 200 amarradors, 80 naus industrials i prolongar la C-32 entre Blanes i Lloret de Mar. “La Costa Brava està sobreexplotada, no podem continuar degradant el territori i ha arribat el moment de dir prou”, va deixar clar l’advocat de la plataforma, Eduard de Ribot.

La nova entitat ha presentat un manifest amb una quinzena de demandes per a les administracions, i ha engegat una campanya per recaptar diners per intentar aturar set de la vintena de projectes que es volen aixecar. És el cas de la urbanització de tres sectors de Llançà (Alt Empordà), que permetran construir uns 200 habitatges nous, 40 dels quals en un terreny forestal situat entre el Parc Natural del Cap de Creus i la primera línia de mar. Així mateix, intentaran que no s’acabin desenvolupant el que anomenen “el màxim despropòsit urbanístic en tràmit”: els més de mil habitatges que es volen construir a Pals, al Baix Empordà. Unes noves edificacions que se sumarien a les que es podran aixecar a la cala d’Aiguafreda de Begur (Baix Empordà), on es podrien construir 265 habitatges i tres hotels.

540x601

Tampoc estan d’acord amb el Pla especial urbanístic dels Jardins de Cap Roig, a Mont-Ras i Palafrugell (Baix Empordà), que preveu la construcció de 1.550 metres quadrats de sostre i quatre nous volums edificables en sòl no urbanitzable de protecció especial. I també busquen la manera d’aturar la construcció de tres nous edificis per a 72 apartaments de luxe a la Pineda d’en Gori de Palamós (Baix Empordà). Completen els projectes que es volen frenar la urbanització de la Cala Morisca de Tossa de Mar (la Selva), que preveu prop de 80 noves parcel·les edificables. I continuaran treballant perquè no s’acabi executant la prolongació de la C-32 entre Blanes i Lloret de Mar (la Selva).

A més, reclamen a la Diputació i els ajuntaments que aprofitin el projecte de declarar la Costa Brava com a Reserva de la Biosfera per protegir el litoral. “¿Com pot ser que Pals, Begur o Palafrugell se sumin a la candidatura si volen construir més habitatges?” es va preguntar irònicament l’advocat.