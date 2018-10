Deportació exprés del govern espanyol per a 55 dels migrants que van saltar ahir la tanca de Melilla

El govern espanyol ha deportat en 55 de les 209 persones migrants que han saltat aquest diumenge la tanca de Melilla, segons ha avançat 'Eldiario.es' i ha pogut confirmar l'ARA. El ministeri d'Interior ha posat en marxa un procés accelerat d'identificació amb un equip de 30 advocats per poder retornar els migrants al Marroc.

Les 140 persones que han sol·licitat asil, 3 que han sigut identificades com a menors, 10 que van resultar ferides (5 que van ser hospitalitzades i unes altres 5 que necessiten repòs) en saltar la tanca s'han pogut quedar, per ara, a Melilla. El ministeri confirma la mort d'un jove anunciada ahir per la delegació del govern a Melilla, però no diu res d'una segona mort denunciada al costat marroquí denunciada de què va informar el portal marroquí Arrifino.net, citant fonts de l'hospital Hassani de Nador.

Les ONG ja van alertar ahir que era possible que hi hagués una deportació exprés, com va passar el 23 d'agost passat, quan el govern espanyol va fer servir per primera vegada el conveni bilateral del 1992 amb el Marroc per expulsar 114 dels 116 migrants que van saltar la tanca de Ceuta. Divendres van ser deportats pel mateix mètode un grup de 30 migrants arribats en pastera als illots Chafarinas de prop de Melilla que també són de sobirania espanyola. La d'avui és la tercer deportació sumària ordenada pel govern de Pedro Sánchez en en virtut d'aquest conveni.

L'activista melillenc José Palazón, ha explicat que alguns dels advocats que van assistir els migrants estaven en alerta després del precedent de Ceuta i van ver constar en els seus escrits la seva intenció de demanar asil, i la seva "més absoluta disconformitat que siguin retornats al Marroc perquè no es garanteixen els Drets Humans"

En el cas de la devolució exprés de Ceuta, Madrid va justificar-la perquè els migrants haurien tingut comportaments violents contra la policia i la guàrdia civil espanyoles, tot i que aquest extrem no va quedar acreditat. En el cas del salt de diumenge, segons la delegació del govern de Melilla hi va haver sis agents ferits lleus que no van requerir atenció mèdica.