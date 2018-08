Detenen a Sils un camioner que quadruplicava la taxa d'alcohol permesa i duia el tacògraf manipulat

Els Mossos d'Esquadra van detenir el 28 de juliol a Sils (Selva) un camioner de 38 anys i nacionalitat portuguesa com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària per conduir quadruplicant la taxa d'alcohol permesa i per dur el tacògraf que enregistra els descansos dels conductors manipulat. Els fets van tenir lloc pels volt de dos quarts d'onze de la nit a la carretera C-63 en direcció a Sils, quan la policia va rebre l'alerta que un camió havia perdut part de la càrrega. En concret, una bobina de plàstic de grans dimensions que ocupava tot un carril.

Quan van arribar al lloc dels fets, els agents van veure la càrrega i uns metres més enllà un vehicle aturat. A l'interior de la cabina hi van localitzar el conductor, que s'estava autolesionant amb un cúter. Els Mossos van aconseguir convèncer-lo que baixés de la cabina i deixés de ferir-se, tot i que inicialment s'hi va negar. Després de ser atès pels serveis mèdics, li van practicar una prova d'alcoholèmia que va donar un resultat positiu de 0,68 mg/l en aire expirat, tot i que el límit permès en aquests casos és de 0,15 mg/l. Posteriorment van inspeccionar el vehicle i van veure que el tacògraf estava trucat. El detingut, que no té antecedents, va passar a disposició judicial l'endemà dels fets.