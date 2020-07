Detenen el propietari i dos responsables de l'empresa de l'abocador que es va enfonsar a Zaldibar

L'Ertzaintza va detenir dimarts, per ordre judicial, tres responsables de l'empresa Abocar Recycling 2002, que gestiona l'abocador de Zaldibar, que va patir un ensorrament al febrer. Es tracta del propietari de l'empresa, la gerent de la planta i un tercer responsable d'Abocar Recycling 2002, segons han informat a Europa Press fonts coneixedores de la investigació. L'ensorrament va sepultar els cossos de dos treballadors, que continuen encara sota la muntanya de residus.

El jutjat d'instrucció i primera instància número 1 de Durango va obrir el dia 11 de febrer diligències prèvies contra l'empresa per un presumpte delicte ambiental i laboral. Aquest jutjat estava de guàrdia quan el 6 de febrer l'abocador es va enfonsar i la runa va sepultar dos dels seus treballadors. Milers de tones de residus que emmagatzemava es van desprendre vessant avall i van caure sobre l'autopista AP-8.

També s'ha personat com a acusació particular l'Ajuntament de Zaldibar, i Ekologistak Martxan ha presentat davant els jutjats de Durango una querella en l'exercici de l'acció popular contra Abocar Recycling 2002 SL i els seus responsables, pels fets que van ocasionar l'ensorrament de la massa de residus acumulats a l'abocador i el posterior despreniment.

Per la seva banda, el 21 de febrer, el departament de Medi Ambient va traslladar a la Fiscalia el segon expedient sancionador obert a Abocar Recycling 2002 arran de la informació lliurada per la companyia, en què admet que "l'abocador havia detectat anomalies que estava investigant "i que el mateix dia de l'ensorrament" estaven treballant amb unes esquerdes que havien detectat a l'abocador.

La consellera de Desenvolupament Econòmic i Infraestructures, Arantxa Tapia, ha considerat avui necessari "posar tot l'esforç" en trobar els dos treballadors sepultats, així com "aclarir de la manera més ràpida" tots els fets i "depurar responsabilitats". En declaracions a Radio Euskadi s'ha referit a les detencions i ha expressat el seu "respecte" a les decisions judicials. "No podem oblidar que encara hi ha dues persones en aquest abocador", ha apuntat en referència als treballadors Joaquín Beltrán i Alberto Sololuze, sepultats sota la runa des del 6 de febrer. "Encara són aquí i hem de posar tot el nostre esforç en trobar-los", ha afirmat.