Detingut un home per l'assassinat de la seva parella a Olot

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí un home de 38 anys per l'assassinat de la seva parella al domicili que compartien al barri de Sant Cristòfol les Fonts, a Olot. Fonts properes a la investigació han apuntat que l'agressor és un agent de la Policia Nacional.

La filla adolescent de la dona, de 14 anys, ha trobat el cadàver de la seva mare quan ha tornat a casa de matinada, després de sortir de festa amb els seus amics. La menor hauria trucat la policia per alertar de la mort de la víctima, de 44 anys, segons ha avançat Efe i ha confirmat l'ARA.

Cap a les 08.20 h, els Mossos han rebut l'avís que s'havia localitzat el cos sense vida d'una dona dins del seu domicili amb signes de violència. Poc després una dotació d'agents ha detingut la parella de la víctima. L'home és agent de la Policia Nacional segons ha avançat l'ACN, i seguia al domicili quan els agents hi han irromput. El presumpte assassí no ha oposat resistència a l'arrest i la divisió d'investigació criminal ha obert una investigació per esclarir les causes de la mort.

L'Ajuntament d'Olot ha decretat tres dies de dol oficial per l'assassinat de la dona i ha convocat una concentració davant el consistori a els vuit del vespre. El Govern ha anunciat en un comunicat que a l'acte hi participaran el delegat territorial del Govern a Girona, Pere Vila, i Fina Surina, coordinadora territorial de l'Institut Català de les Dones (ICD) a Girona.

La presidenta de l'ICD, Núria Balada, ha condemnat el feminicidi en nom del Govern i ha reiterat el compromís de la Generalitat per erradicar les les violències masclistes i continuar millorant els mecanismes de prevenció, sensibilització, detecció, atenció i recuperació de les dones i els seus infants.