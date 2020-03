Dimiteix l'alcalde d'Argentona després d'admetre "actituds masclistes" en el passat

Eudald Calvo ha dimitit com a alcalde d'Argentona. Després que dimarts transcendís que la CUP el va expulsar a finals del 2019 per haver abusat sexualment d'una noia i haver-se negat a deixar el càrrec, aquesta nit passada Calvo ha assumit finalment les responsabilitats que se li exigien. "Ahir vaig admetre unes actituds masclistes en el passat i crec que un càrrec públic no pot tenir aquestes actituds. La meva dimissió i les disculpes són el mínim que puc fer", ha afirmat Calvo en un tuit aquest matí.

Ahir vaig admetre unes actituds masclistes en el passat i crec que un càrrec públic no pot tenir aquestes actituds. La meva dimissió i les disculpes són el mínim que puc fer. pic.twitter.com/caFe2xaskl — Eudald (@eudaldcc) March 4, 2020

Calvo va posar aquest dimarts el seu càrrec a disposició de l'assemblea d'Unitat-Argentona per la República, l'agrupació electoral amb la qual es va presentar a les últimes eleccions, i aquesta formació va acceptar la seva dimissió. En un comunicat, la candidatura –que agrupa la CUP, ERC i els comuns– li agraeix la decisió de "dimitir de manera conseqüent", si bé també assegura que els fets "masclistes i sexistes" que el fins ara alcalde va admetre han estat "tergiversats per alguns mitjans de comunicació".



Unitat-Argentona per la República, de la qual la CUP es va desvincular, valora que Calvo reconegués les acusacions d'assetjament que se li van fer a través de Twitter –per un cas diferent pel qual va ser expulsat de la CUP– i que demanés disculpes públicament perquè considera que "identificar un problema subjacent i no sempre conscient en la societat com aquest és un primer pas per corregir-lo". L'assemblea conclou, amb tot, que "emprendrà les accions legals pertinents contra les difamacions que s'han produït o es puguin produir al respecte".

La confessió de Calvo va arribar després que dilluns un perfil anònim d'una dona a Twitter el va acusar amb el hashtag #MatxisEI d'haver-la grapejat diverses vegades, quan Calvo era parella d'una amiga seva. L'ara alcalde va afirmar posteriorment que es volia disculpar de manera "sincera i honesta", tot i que no va voler entrar a "justificar ni discutir" els detalls d'aquests episodis: "Ara em toca reflexionar molt i treballar per canviar. Cal erradicar el masclisme de la societat i jo no he estat conseqüent. Però vull canviar a millor. Em sap greu el perjudici que hagi pogut causar", va sentenciar.

Aquell, però, és un cas diferent del que va originar la seva expulsió de la CUP. La formació va tenir coneixement d'una altra denúncia presentada contra Calvo i va posar en marxa el seu protocol contra la violència masclista, en virtut del qual li van exigir que deixés l'alcaldia, cosa que no va fer. Va ser llavors, a finals de l'any passat, quan el van expulsar.