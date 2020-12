Dos morts en dos incendis en domicilis a Granollers i Sabadell

Dues persones han mort en dos incendis produïts en domicilis aquest divendres al vespre. El primer ha tingut lloc a la sisena planta d’un edifici de vuit pisos d’alçada al carrer Mas Gili de Granollers. Els Bombers han rebut l'avís a les 18:31 h i s'han trobat que les flames estaven propagades per la façana. Tot i que han començat les tasques d'extinció exterior i interior amb atac directe, la intensitat i l'alta temperatura han impedit l'accés a l'interior, on hi havia una persona amb mobilitat reduïda. Quan s'ha pogut apagar el foc i han pogut entrar a l'edifici, han trobat el seu cadàver.

També han confinat els veïns dels pisos superiors i n'han evacuat alguns dels inferiors. D'acord amb responsables municipals de l'Ajuntament de Granollers s'ha habilitat un Centre Cívic proper per acollir-los.

A les 20.11 hores, els Bombers han rebut un altre avís d'incendi en un domicili del carrer Concha Espina de Sabadell. El foc, ubicat en un dels pisos de la planta baixa, ha cremat un sofà al menjador, afectant pel fum la resta de l’immoble. Quan els Bombers han accedit a l’interior del pis han localitzat, al menjador, una persona sense vida.

En el primer incendi hi han treballat quinze dotacions de Bombers i vuit ambulàncies del Sistema d'Emegències Mèdiques (SEM) i en el segon cinc i tres, respectivament. A més, hi han actuat e fectius de la Policia Local i del cos dels Mossos d'Esquadra.