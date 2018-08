ERC i la CUP votaran els presos i exiliats al ple per escollir el nou alcalde de Lleida

Esquerra i la CUP faran votacions simbòliques en el ple extraordinari que tindrà lloc aquest dimecres per investir Fèlix Larrosa, el guanyador de les primàries del PSC, després de la dimissió d'Àngel Ros pel seu nomenament com ambaixador d'Espanya a Andorra. A poques hores per la sessió, les dues formacions independentistes han anunciat que votaran presos i exiliats. ERC-Avancem ho farà per les preses Carme Forcadell i Dolors Bassa, i Meritxell Serret, a l'exili. La Crida-CUP ha anunciat que el seus vots seran per Anna Gabriel, també a l'exili i Jordi Cuixart, a la presó de Lledoners.

En canvi, el PDECat té previst votar la seva candidatura per elegir el nou paer en cap, es a dir el portaveu de la formació, Toni Postius. Les formacions independentistes demanen a Larrosa un gir a les polítiques aplicades fins ara per Ros i trencar amb els acords amb PPC i C's. Postius ha considerat que el nou paer en cap mantindrà la línia del PSC dels tres darrers anys i que la seva gestió en aquests propers mesos serà com la d'una ''junta gestora'' fins al moment de les eleccions municipals, on preveu ''un canvi històric a Lleida que posarà punt i final a quaranta anys d'alcaldes socialistes''.

Postius creu que més enllà dels gestos, Fèlix Larrosa no alterarà les actuals aliances amb les forces del bloc del 155 (PPC i C's) ni prescindirà del vot de la regidora ''trànsfuga'', Rosa Maria Salmerón, provinent d'Units per Avançar, que va abandonar fa uns mesos el grup del PDeCAT per sumar-se a l'equip de govern. Postius ha dit que votaran la seva pròpia candidatura plantejant així de nou el resultat de les eleccions de 2015 amb el qual està convençut que la ciutadania ''va deixar molt clar que volia una nova forma de fer política, més oberta, transparent, basada en el diàleg i en el consens, molt lluny del que ha passat en aquests darrers tres anys''.

Postius també ha qualificat ''d'anomalia'' les primàries del PSC perquè ''en una llista, la persona número dos (Mínguez) és la que ha de substituir el número u (Ros)''. És per això que apunta que ''sobta que torni a passar el que va succeir en el seu moment, quan una dona havia de substituir a l'alcalde Siurana i en el seu lloc, es va elegir a Àngel Ros. La història es torna a repetir''. Així mateix, Postius creu que Ros ha acabat dimitint i marxat perquè ''les perspectives electorals del PSC són molt dolentes i tothom albira que l'any que ve hi haurà un gran canvi''.

Pel que fa a ERC-Avancem, els dos regidors i la regidora votaran Carme Forcadell, Dolors Bassa i Meritxell Serret. El president de grup municipal, Carles Vega, ha explicat la voluntat dels republicans de fer una ''votació simbòlica amb molta càrrega política i emotiva per remarcar que aquestes persones no han de romandre en l'oblit i per refermar el nostre compromís amb la República catalana des de l'Ajuntament de Lleida''.

Vega ha destacat que el grup ha triat aquests tres noms com a representants per reivindicar la ''llibertat de tots els presos i exiliats polítics'' i perquè ''les dones són la part més oblidada del procés polític contra l'independentisme català''. Així, ha recordat que ''estan empresonades o a l'exili d'una manera molt injusta per donar compliment a una voluntat popular''. Pel que fa a Larrosa, Vega l'ha definit com ''més dialogant que Ros'' però ha recordat que ''no apareix del no-res, porta 3 anys i mig al govern de la Paeria treballant i seguint la línia d'actuació de l'anterior alcalde amb una sèrie d'incompliments amb el nostre grup que li hem de reclamar''.

Finalment, els dos regidors de la Crida-CUP han anunciat a través de les xarxes que votaran demà ''contra la repressió'' mitjançant un vot per l'exdiputada cupaire, ara a l'exili a Suïssa, Anna Gabriel, per recordar així les persones exiliades, i per al president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, a la presó a Lledoners. La CUP exigeix ''trencar el pacte de la vergonya amb el PPC i C's i un gir que posi Lleida dins la construcció de la República''.