ERC trenca amb Juanjo Puigcorbé per les acusacions de maltractament laboral

L'actor Juanjo Puigcorbé, que, en les últimes eleccions municipals, va entrar a formar part del grup d'ERC a Barcelona, va anunciar per sorpresa, el 8 de juny, que renunciava als seus càrrecs de regidor a l'Ajuntament i de diputat delegat de Cultura a la Diputació de Barcelona. En un breu escrit esgrimia "motius personals" com a causa de la decisió. Al darrere d'aquest genèric s'hi amaga, com ha tret a la llum avui 'El Periódico', un informe de la Diputació que determina que Puigcorbé tractava malament els seus subordinats. El dossier al qual ha tingut accés el diari recull que l'antic actor havia generat "situacions emocionals que afecten part del col·lectiu de treballadors".

Arran de l'informe, i com ha pogut confirmar l'ARA, ERC va demanar a Puigcorbé que renunciés als seus càrrecs, cosa que ell es va avenir a fer inicialment. La decisió, però, ha de ser acceptada pel plenari, que se celebra demà, i en els dies que han passat Puigcorbé, que ara nega les acusacions i està convençut que ha fet "bona feina" i que la veritat "acabarà sortint a la llum", ha canviat de parer i no veu clar continuar endavant amb la renúncia. De fet, ha confirmat a aquest diari que la seva intenció és acabar el mandat com a regidor no adscrit al consistori i com a diputat no adscrit a la Diputació. Avui mateix, de fet, anirà al ple de la Diputació. Les decisions, no obstant això, es prendran avui al llarg del dia i s'escenificaran en el ple de demà. Si es confirmés que passa a ser regidor no adscrit, a la sala de plens de Barcelona n'hi haurà dos, ja que Gerard Ardanuy ja ho és des que Demòcrates va trencar amb el PDECat.

Entre les queixes que va generar Puigcorbé a la Diputació i que queden escrites en l'informe hi ha, segons recull 'El Periódico', "ingerències polítiques" en la presa de decisions dels tècnics, falta de confiança en els treballadors i "poc respecte", entre d'altres. Se l'acusa de voler assumir "tots els papers" i controlar qualsevol tasca de gerència que li interessés. Per això ERC li va comunicar que el partit no estava disposat a acceptar aquests comportaments. Puigcorbé nega les acusacions i les restringeix només a una o dues persones. "Confio que aviat tot es posi al seu lloc", defensa, i lamenta que s'hagi filtrat un informe "parcial" i que no li hagin donat l'oportunitat de defensar-se.