Barcelona reclama a l'Estat que no subhasti els locals del Front Marítim

L'Ajuntament de Barcelona reclama a l'Estat que faci marxa enrere i no subhasti els locals d'oci nocturn del Front Marítim. Així ho afirma en declaracions a l'ARA el regidor de Presidència, Jordi Martí, que assegura que ja s'han posat en contacte amb el ministeri d'Hisenda per demanar d'asseure's a negociar i que plantejaran una proposta específica de transformació de l'àmbit perquè hi hagi "barreja d'usos". "Vuit discoteques en aquest espai és una exageració, i si es vengués això es consolidaria", avisa. També estudien qüestions jurídiques per veure, per exemple, si es pot vendre un espai que té qualificació de vial.

En paral·lel, ERC ha anunciat que impulsarà les iniciatives que calgui per intentar que els polèmics locals es destinin a altres usos. En un acte al Front Marítim, els republicans han anunciat que exigiran a l'Ajuntament i al Congrés que s'aturi la subhasta i han instat l'alcaldessa, Ada Colau, a fer front comú amb ells per aconseguir-ho. "Que no admetin de cap de les maneres la intenció del ministeri d'Hisenda de posar a la venda els drets d'explotació d'aquests locals", ha demanat el cap de files d'ERC al consistori, Ernest Maragall. "Anem junts al Congrés. Nosaltres hi anirem a presentar les iniciatives corresponents, i esperem que l'alcaldessa i el govern Colau-Collboni ens acompanyin en el viatge", ha afegit abans de sentenciar que "Barcelona no pot morir d'inanició davant del ministeri".

Per al regidor republicà Jordi Coronas, l'executiu municipal –format per les mateixes dues formacions que governen a l'Estat– porta "dos anys d'anuncis però de molt poca feina", i ha advertit del "risc" que el model d'oci nocturn actual es mantingui entre 30 i 50 anys més al Front Marítim. "El govern municipal sempre ha dit que té intenció de fer un canvi [...] No volem promeses ni anuncis, sinó fets", ha afirmat. A l'espera d'aquests fets, Coronas ha anunciat que ERC tornarà a portar en comissió la problemàtica perquè tots els grups deixin clar si estan "al costat dels veïns" o de determinats empresaris i "interessos econòmics".

Els veïns reclamen dimissions

Al costat dels regidors d'ERC, els principals afectats pel manteniment d'aquestes discoteques també han volgut fer sentir aquest dilluns la seva veu. Si el president de l'Associació de Veïns de la Barceloneta, Manel Martínez, ha lamentat que haver de conviure amb la "delinqüència", el "no-dret al descans" i la "brutícia" que assegura que es deriven d'aquests locals, el seu homòleg a la Vila Olímpica, Jordi Giró, ha qualificat de "vergonya" l'actitud del govern municipal i ha demanat que s'assumeixin "responsabilitats" i hi hagi dimissions. "Estan apostant per un model d'oci vergonyós i barroer. S'ha d'acabar i està a les seves mans", ha sentenciat.