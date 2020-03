La selectivitat queda ajornada a l'espera d'una data definitiva

Les proves d'accés a la universitat (PAU), que a Catalunya s'havien de fer entre el 9 i 11 de juny, han quedat ajornades, però sense saber fins quan. Les noves dates dependran, en bona mesura, de quant duri l'estat d'alarma decretat pel govern espanyol, però podrien anar des d'ajornar la selectivitat al juliol fins a setembre, en el pitjor dels casos. Segons ha informat els ministeris d'Educació i Formació Professional i d'Universitats en un comunicat, s'ha decidit "l'ajornament de la prova d'accés a la universitat" després d'una reunió de representants del govern espanyol, les comunitats autònomes i els rectors de les universitats espanyoles que ha durat quasi quatre hores. Després, fonts del ministeri d'Universitats han dit que l'ajornament de les proves d'accés, que cada comunitat autònoma fixa quan vol, s'ha decretat "de manera generalitzada", però han dit que en un escenari optimista d'eradicació del coronavirus, "és factible" que algunes comunitats arribin a temps i l'aturada de classes no els afecti en el calendar¡ de la selectivitat.

A Catalunya, hi ha 43.000 alumnes que fan segon de batxillerat i que podrien fer la selectivitat aquest any, als quals s'haurien de sumar els alumnes de cicles de formació professional o de majors de 25 anys. En tot l'Estat, prop de 220.000 alumnes es veurien afectats per aquest ajornament. Quan es va decretar el tancament de tots els centres educatius, el Sindicat d'Estudiants va demanar al ministeri d'Educació que suspengui la selectivitat a totes les comunitats autònomes i va proposar que, de manera excepcional, la nota mitjana de batxillerat sigui la nota de tall per accedir a la universitat el curs vinent. Altres mesures que s'han posat sobre la taula és reduir el temari de la selectivitat per adaptar-se al fet d'haver perdut almenys dues setmanes de classe o allargar el calendari escolar. Passi el que passi, també es veurà afectat el període de matriculació a la universitat, que normalment es fa el juliol, i s'adaptarà a les dates de la selectivitat.

"Ens hem reunit avui per assegurar que cap estudiant perdrà el curs a causa de les circumstàncies actuals i també per garantir que l'accés a la Universitat es produeix en termes d'equitat i justícia per a tots", han declarat des dels ministeris. També s'ha decidit "flexibilitzar les pràctiques necessàries" per superar un curs de formació professional, ja que molts estudiants han vist interromput el seu període d'estada a l'empresa pel coronavirus, tot i que no se n'han donat més detalls. Prop de 400.000 estudiants estudien FP a Espanya.

Les competències bàsiques, suspeses

A Catalunya, el departament d’Educació ha anunciat a última hora de la tarda que ha decidit ajornar la preinscipció escolar del segon cicle d’infantil (P3), primària i secundària “fins que es pugui garantir la seva realització en condicions de normalitat”. Fa uns dies, la conselleria va dir que mantenia el procés tal com estava previst, entre els dies 23 de març i 1 d’abril. Fins i tot, el conseller, Josep Bargalló, va explicar que les escoles obririen “uns dies concrets” i amb el “mínim personal possible” per recollir les sol·licituds “en grups petits i de manera ordenada”, però el decret d’estat d’alarma del govern espanyol ha impedit aquests plans. Està previst que aquest dimecres el departament donarà més informació.

A banda, el Consell Superior d'Avaluació ha ajornat les proves de competències bàsiques de 6è de primària, mentre que les de 4t d'ESO ja es van fer fa uns dies. Les proves serveixen per avaluar el nivell dels alumnes catalans quan acaben les etapes de primària i ESO. En els exàmens de l'any passat, es va constatar de nou que les pitjors notes són en l'àmbit matemàtic i el científico-tecnològic.

Els centres escolars estan fent mans i mànigues per evitar que el tancament de les escoles suposi una paràlisi total per a l'aprenentatge dels alumnes. Davant la possibilitat que les escoles hagin d'estar més dies tancats i perdre quasi un mes de classe, el departament d'Educació ha rectificat i ha decidit oferir als centres "orientacions i activitats" que no seran avaluables però que poden contribuir al "desenvolupament de l’autonomia personal de l’alumne" i siguin també "significatives per a l’aprenentatge". Els centres les poden fer arribar via telemàtica o mòbil als estudiants.

Malgrat que els centres poden demanar el retorn d'aquestes activitats, Educació insisteix en què no són avaluables, és a dir, que no compten per nota. "Entendre aquestes activitats com a avaluables implicaria incidir en la no equitat", ha afirmat el departament en un comunicat. És el mateix argument que va donar el conseller, Josep Bargalló, el dia que es va decretar el tancament de totes les escoles per deixar clar que no hi hauria classes a distància. "Sabem que hi ha una bretxa digital i que molts alumnes no disposen d'aparells. Si féssim una formació online deixaríem fora l'alumnat de les famílies més desfavorides. No ho farem. No hi haurà activitat lectiva", va dir aleshores.

De fet, precisament per evitar deixar fora els alumnes que no tenen internet i que són, a sobre, els més vulnerables, el ministeri d'Educació i Formació Professional i Radio Televisió Espanyola (RTVE) estan estudiant una altra alternativa: emetre continguts educatius a La 2, aprofitant que si bé internet no arriba a totes les cases, sí que ho fa la televisió. Segons ha avançat El País, els materials procediran de la plataforma de l'Institut de Noves Tecnologies i de Formació al Professorat del ministeri d'Educació, i de la cessió d'editorials.