Educació convoca 5.005 places d'oposicions a mestre, que seran menys memorístiques

El departament d'Educació ha convocat 5.005 places d'oposició al cos docent de la Generalitat, amb l'objectiu de reduir el nombre d'interins i donar estabilitat a les plantilles de mestres i professors. Així, el departament ha convocat 3.604 places per al cos de mestres (ara hi ha un 27% d'interins a primària), 642 per a FP (amb un alarmant 50%) i fins a 759 per a l'ESO (43% d'interins).

La principal novetat d'aquesta convocatòria d'oposicions és que es redueix notablement el pes de la part memorística i s'enfoca des d'una perspectiva competencial. Les oposicions estan regulades per la llei estatal, però Educació ha jugat amb els marges que té per elaborar unes proves competencials que "trobin no els professionals que sàpiguen més matemàtiques, sinó els que expliquin més bé les matemàtiques", segons ha dit el director general del professorat, Ignasi García Plata.

Així, s'inverteix l'ordre de les dues parts en què es divideix el procés. Per primera vegada els candidats hauran de presentar primer la programació i la unitat didàctica, i els que siguin seleccionats podran fer la segona part, que consisteix en la prova pràctica i el temari. Fins ara era al revés, però el departament vol que el primer filtre sigui la part que permet valorar la capacitat de desenvolupar un currículum per competències i de fer propostes d'activitats en què tot l'alumnat sigui protagonista actiu de l'aprenentatge. Els que superin aquesta prova s'enfrontaran a la segona part –valdrà un 70% la part més pràctica i un 30% la temàtica, en la línia també de minimitzar els aspectes memorístiques de les oposicions–. Tots aquests canvis s'han acordat amb els sindicats.

A més, hi haurà també la possibilitat de fer al·legacions al final de cada prova i no en acabar tot el procés, com es feia fins ara, per tal de fer el procediment "més just". Totes aquestes modificacions allargaran el període d'oposicions –que en total costarà uns 3 milions d'euros per les dietes dels tribunals, els lloguers d'espais i el material que es necessita–. Les proves es faran a finals de juny i al juliol per no interferir en el funcionament dels centres. Els aspirants sabran si han aprovat o no com a molt tard a finals d'octubre, i no tindran una destinació final com a funcionaris fins al curs 2020-21.

La d'aquest any és la convocatòria d'oposicions al cos docent més important dels últims deu. Fa dos anys van ser 400 les places ofertades, les primeres després dels anys de retallades, i l'any passat es van convocar 2.000 places, a les quals es van arribar a presentar 20.000 aspirants. El departament preveu que a la convocatòria d'aquest any s'hi presentin 50.000 persones, i creu que el fet de donar importància a la part pràctica pot "estimular la participació dels interins". L'objectiu és reduir la xifra d'interins fins al 8%, i per això es convocaran 15.658 places d'oposició fins al 2023.