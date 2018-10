Ensenyament proposa augmentar la presència de l'anglès a les escoles a través d'altres assignatures

Després de 30 anys d'immersió lingüística com a model a l'escola, el departament d'Ensenyament vol posar al dia el model lingüístic donant més flexibilitat als centres perquè, en acabar l'etapa obligatòria, tots els alumnes dominin almenys el català, el castellà i l'anglès. Això significa, a la pràctica, personalitzar les necessitats dels centres en funció del seu entorn lingüístic: reforçar la presència del castellà en entorns catalanoparlants, incrementar l'ús del català a les zones castellanoparlants i, en general, introduir l'anglès a través d'altres matèries. De fet, és el primer cop que un document del departament afirma que pot ser necessari "incorporar blocs de continguts curriculars en castellà" si es detecta que els alumnes no assoleixen "el mateix nivell de català i de castellà" en zones de "catalanització plena".

El document no concreta quantes hores de cada idioma han d'impartir els centres, sinó que planteja que els professors utilitzin el castellà, l'anglès o el francès com a idiomes d'aprenentatge, malgrat que el català seguirà sent la llengua vehicular com fins ara. La idea de fons és que els idiomes no es poden aprendre "de manera descontextualitzada i necessàriament artificial", sinó que l'aprenentatge dels idiomes s'ha de construir de manera transversal i a través dels continguts. Això vol dir, per exemple, fer la classe d'història en català però llegint textos en castellà o en anglès per treballar temes concrets. En realitat, el departament ha posat per escrit iniciatives que ja fan moltes escoles que, per exemple, imparteixen ciències ('science') o matemàtiques ('maths') en anglès.

Ara bé, perquè aquesta declaració d'intencions es pugui portar a la pràctica caldrà una profunda millora de la formació del professorat i de les aptituds dels docents en anglès. Segons ha explicat el director general de d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Josep Vallcorba, a l'ARA, aquest és un dels "reptes principals" del programa, i ha admès que el coneixement d'anglès no es podrà plantejar "com un requisit, però sí com un mèrit perquè aquells docents que sàpiguen llengües estrangeres tinguin més opcions dins del departament".

En aquest sentit, Vallcorba reconeix la contradicció que suposa la moratòria del requisit d'acreditar el B2 per als graduats. La junta del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) va aprovar l'any passat ajornar quatre anys l'exigència d'acreditar un nivell B2 o de First Certificate als graduats universitaris després de comprovar, a través d’unes proves de nivell, que hi ha un percentatge important d’estudiants amb coneixements d’idiomes insuficients per arribar al final del grau amb aquest nivell.