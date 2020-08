Espanya s'afegeix a la compra centralitzada de la vacuna d'Oxford

A finals de juliol la revista The Lancet anunciava que els resultats en humans de la vacuna d'Oxford eren positius: mostraven seguretat i una resposta immune. Doncs bé, aquest dimarts el govern espanyol ha comunicat que s'afegeix a la compra centralitzada d'aquest prototip de vacuna contra el covid-19 que farà la Comissió Europea (CE), després de setmanes de negociacions.

La vacuna, desenvolupada per la Universitat d'Oxford a través de l'Institut Jenner, amb la farmacèutica AstraZeneca al darrere, és una de les que està en una fase més "avançada". Després de la compra de la CE, la vacuna es repartirà entre els estats membres que s'hi han sumat de manera "equitativa entre els països i d'acord amb la població", segons el govern espanyol.

Tanmateix, malgrat aquesta primera compra les negociacions en el marc de l'Estratègia Europea de Vacunes continuen i el comitè negociador de la UE no abandona altres prototips de vacunes que en aquests moments estan estudiant i desenvolupant uns altres grups de recerca.

Una posició "única"

Europa basa la seva estratègia negociadora per obtenir una vacuna en la unanimitat dels estats, perquè defensa que és el camí que pot "garantir" un "accés global i equitatiu" al conjunt de la població. Per accelerar el procés, des de fa mesos la comunitat europea injecta capital a la indústria biotecnològica perquè acceleri el desenvolupament d'una vacuna "segura i eficaç" contra el SARS-CoV-2.

La vacuna agafa força entre la població

L'estudi de l'Institut de Salut Carlos III, COSMO-Spain, ha fet public aquest dimarts que un 70% de la població enquestada es posaria la vacuna si aquesta estigués "disponible" i així "ho indiquessin les autoritats sanitàries". La investigació, que té per objectiu recollir informació sobre el coneixement i la percepció del risc entre la població sobre el coronavirus, també conclou que el 59% de la població que ha contestat a les preguntes utilitzaria l'aplicació gratuïta de rastreig per saber si ha estat en contacte o no amb algun cas positiu de covid-19. Pel que fa la preocupació sobre el coronavirus, aquesta segueix sent elevada i dos de cada tres persones enquestades ho estan "molt o moltíssim", mentre que una de cada cinc veu "difícil o molt difícil" evitar la infecció.