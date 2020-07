La vacuna d'Oxford és segura i crea una doble resposta contra el coronavirus

Els primers resultats en humans del prototip de la vacuna d'Oxford han mostrat que és segura i que genera una resposta immune, segons ha publicat aquest dilluns a la tarda The Lancet. Els resultats es basen en els assajos fets a 1.077 adults britànics i, com ja va avançar aquest diari fa quatre dies, el candidat a vacuna produeix una doble resposta immune, enfortint els anticossos i les cèl·lules T, que pot millorar encara més l'efecte de protecció contra el covid-19.

Els resultats no mostren cap reacció adversa greu i dos informes diferents publicats a l'esmentada The Lancet asseguren que es poden evitar amb l'aplicació de paracetamol.

L’equip d’Oxford, que encapçala la professora Sarah Gilbert, és un dels deu o dotze laboratoris que lideren la cursa per la vacuna. La inoculació utilitza un virus del refredat comú, amb parts del coronavirus inserides, que actuen com un cavall de Troia per desencadenar una resposta immune.