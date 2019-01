Un incendi arrasa un local del carrer Balmes

Un incendi declarat de matinada al local Le Vendôme de Barcelona ha afectat el bloc de pisos situat a la confluència dels carrers Balmes i Francolí de Barcelona. El foc, que era molt visible des del carrer, amb flames de molta alçada, ha afectat el local i un habitatge del segon pis del número 315 del carrer Balmes. Deu dotacions de Bombers han treballat en l'extinció de les flames i han controlat l'incendi a primera hora d'aquest matí. No hi ha hagut ferits, però dos veïns han sigut atesos per ansietat, segons han informat fonts municipals. Tota la finca ha hagut de ser desallotjada. A partir de les 7:20, els veïns han pogut anar tornant al seus domicilis després que hagin sigut revisats.

Bombers de Barcelona ha rebut l'avís de foc quan passaven dos minuts de les cinc del matí. S'han activat deu dotacions i els equips d'emergències mèdiques. L'Ajuntament de Barcelona ha activat el servei del Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB) per si cal reallotjar veïns. Els Mossos han obert una investigació sobre l'incendi.

Aquestes són des de l’edifici del davant pic.twitter.com/PURhvUhi6c — 🎗e t i c i a (@l_e_t_i_c_i_a_m) 17 de gener de 2019

Els veïns expliquen que han sentit una forta explosió i després han vist una gran flamarada. El foc era molt virulent. Una dona ha explicat al 3/24 que ha vist com una persona encaputxada llançava un artefacte explosiu a l'interior del local cremat.

Les tasques d'extinció afecten la circulació d'autobusos. Segons ha informat Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), el V15 es desvia pel carrer Gran de Gràcia i ronda del General Mitre per permetre l'actuació dels Bombers. Poc després de les set del matí, s'ha pogut reobrir el sentit baixada del carrer Balmes i s'ha habilitat parcialment el sentit ascendent des de la plaça Molina.