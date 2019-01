Europa evita pronunciar-se sobre els atacs de Vox a la llei de violència masclista

La Comissió Europea evita pronunciar-se sobre les demandes de Vox contra la llei de violència masclista a canvi de fer possible un govern de PP i Ciutadans a Andalusia. El portaveu de l'organisme presidit per Jean-Claude Juncker, Margaritis Schinas, ha argumentat aquest dilluns que la institució no comenta mai "esdeveniments regionals" ni eleccions regionals. Amb tot, Schinas ha defensat que el treball fet per la Comissió Europea per promoure la igualtat entre homes i dones ha sigut "excepcional".

"Els drets fonamentals, la paritat entre homes i dones, és una prioritat política", ha manifestat el portaveu, que ha evitat censurar les reivindicacions de la formació liderada per Santiago Abascal.

El líder del partit d’extrema dreta condiciona el seu suport al govern que negocien PP i Ciutadans a Andalusia al fet que els dos partits deixin de donar suport a la llei integral contra la violència de gènere. Abascal exigeix que es retirin del programa pactat entre aquestes dues formacions les mesures d'impuls de la llei andalusa contra la violència de gènere, ja que, segons ell, són "lleis d’ideologia de gènere" perquè "no protegeixen la dona, i persegueixen l'home només per ser-ho".