Famílies de l'Escola Entença es tanquen a l'Ajuntament de Barcelona per aconseguir una ubicació definitiva

Nou representants de l'Escola Entença s'han tancat aquest dijous a l'Ajuntament de Barcelona per aconseguir una ubicació definitiva per al centre abans que acabi el mandat. Reclamen una taula de negociació liderada per l'alcaldessa, Ada Colau, que garanteixi el trasllat immediat. Asseguren que no sortiran del consistori fins que Colau no hagi signat un compromís sobre la qüestió. L'Associació de Famílies denuncia que tres anys després de la creació de l'escola, aquesta encara no té un lloc definitiu, i apunta que la ubicació actual, que en teoria era provisional, és "impracticable" per la falta d'espai i perquè es troba en una àrea d'influència de les ones electromagnètiques que emet una subestació elèctrica.

"Estem en el pitjor moment de tota la nostra història de lluita per una ubicació definitiva", ha remarcat Mariona Puigdellívol, presidenta de l’Associació de Famílies. També ha constatat que "no hi ha cap proposta real sobre la taula ni cap voluntat per part del govern de trobar una solució al problema que ells mateixos van crear". "No volem més paraules, volem fets", ha avisat.

La vicepresidenta del Consorci d'Educació i regidora de l'Ajuntament, Laia Ortiz, ha assegurat que les famílies de l'escola Entença "no necessiten tancar-se a l'Ajuntament per tenir interlocució" amb el consistori. Segons ha explicat, han rebut amb "sorpresa" la mobilització d'aquest dijous perquè en l'última reunió amb les famílies, el passat 28 de gener, van acordar tornar-se a reunir al març. Ortiz ha dit que s'estan explorant diverses opcions per ubicar l'escola, com un solar cedit a l'Hospital Clínic.