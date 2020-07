Felip VI visita Poblet, restriccions pel covid-19, adeu a Marsé, i Messi guanya el seu 7è Pitxitxi: les claus del dia, amb Antoni Bassas (20/07/2020)

Bon dia des de l’ARA. És dilluns, 20 de juliol del 2020. Avui la temperatura pujarà més que ahir, i des d'ara i fins dijous la calor serà difícil d'empassar, al migdia el termòmetre s'acostarà als 40 graus a Ponent i la sensació de xafogor superarà els 35 graus a la costa. Aquest migdia el cel quedarà enterbolit i hi haurà tempestes al Pirineu.

1. El rei Felip de Borbó visita avui el monestir de Poblet, en el curs de la gira que està fent per Espanya, amb el propòsit oficial de donar suport a la societat en la seva lluita contra la pandèmia i els seus efectes econòmics. A aquesta hora, no se’n tenen més detalls. Segons la Casa Reial, com a conseqüència de les restriccions pel covid-19, els reis espanyols no podran anar, com haurien volgut, al Cercle d’Economia, la Sagrada Família i el Centre de Supercomputació.

Per cert, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha ordenat a la seva defensa, encapçalada per l’advocat Gonzalo Boye, que estudiï la presentació d’una denúncia, en nom seu, contra el rei emèrit, Joan Carles I, la seva examant, Corinna Larsen, i “tots els que d’una manera o altra hagin participat en les pràctiques corruptes” que s’han publicat les últimes setmanes.

2. El Govern amplia les restriccions per frenar rebrots i hi afegeix municipis.

Així queda el mapa del país, amb les restriccions severes, al Segrià, i les mitjanes, a l'àrea metropolitana de Barcelona, la Noguera i el Segrià. La ciutat de Barcelona atura les activitats culturals i esportives, pendent d’excepcions, per la fermesa de les mesures. L'alcaldessa Colau demana que es permeti la continuïtat d’activitats culturals a l’aire lliure.

Per cert, Madrid registra molts menys casos que Catalunya, però més hospitalitzacions, i tot fa pensar que la informació sobre nous positius a Madrid no és correcta.

3. El president d’Esquerra, Oriol Junqueras, va ser entrevistat ahir a TV3. Amb un to combatiu, va dir que no governaria amb el PSC, que parla “un, dos, tres cops per setmana” amb el president Puigdemont, amb qui té una relació molt cordial, i que està segur que el Tribunal Suprem anul·larà el tercer grau que ara els permet dormir alguns dies a casa. Va afirmar repetidament que és “una bona persona, honesta i honrada” i, visiblement enfadat, va respondre airadament quan li van plantejar com una possible “excusa” la necessitat d’aconseguir més vots per fer la independència: “Si algú s’atreveix a dir-me a mi que és una excusa després de cruspir-me tres anys de presó, els ha de tenir molt ben posats...”

4. Repassem avui la vida i l’obra de Juan Marsé. L’escriptor barceloní va morir ahir als 87 anys. Xavier Cervantes, Maria Bohigas, Antonio Lozano, Xavi Serra i Toni Vall s'aboquen en el retrat pòstum de Marsé.

5. Ahir es va acabar la Lliga, Madrid campió, que amb el Barça, l'At. de Madrid i el Sevilla jugaran la Champions. El Vila-real, el Reial Societat i el Granada jugaran la Lliga Europa. Baixen a Segona l'Espanyol, el Leganés i el Mallorca.

El Barça va guanyar per 0-5 al camp de l’Alabès, i Messi va parlar al final del partit, per posar tranquil·litat a l’ambient. Catalunya Ràdio va informar que l’entrenador Setién i Messi van estar reunits durant una hora abans del partit.

Per cert, Messi, malgrat la fluixa temporada del Barça, ha tornat a fer història: ha acabat fent 25 gols, i per tant ha sumat el seu 7è trofeu Pichichi com a màxim golejador de la Lliga. Ha superat Zarra, que als anys 40 i 50 del segle passat en va guanyar 6.

I Marc Márquez va patir una fractura a l’húmer del braç dret i haurà de passar per quiròfan.

Fins aquí les claus del dia, de seguida tornem.