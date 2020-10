Entre la prudència i la picaresca: els madrilenys proven d'adaptar-se a les restriccions d'última hora

“No marxem”, afirma resignada la Míriam, quan veu que s'aplicarà l’estat d’alarma a la Comunitat de Madrid. S’havia il·lusionat durant el dijous perquè amb la revocació dels confinaments va planejar marxar de cap de setmana amb la furgoneta del seu amic Nacho. Havien dubtat entre Euskadi, Astúries, Cantàbria –ho van descartar per les previsions de pluja– i, finalment, s’havien decantat per Portugal. Però tot ha canviat. Aquest matí la Míriam ha preferit suspendre el viatge per responsabilitat, malgrat la insistència del Nacho. "M'ha acusat de moralista", bromeja. És un d'entre tants exemples del desconcert que han patit els ciutadans madrilenys els últims dies, donades les mesures i contramesures dels governs regional i espanyol, amb la implicació dels tribunals.

El pont del Pilar, amb el dilluns festiu inclòs, ja no seria ni de bon tros com el d’altres anys. El portal Tuscasasrurales.es, que gestiona unes 200 cases rurals arreu de la Comunitat de Madrid, només tenia un 20% d’ocupació reservada aquest dimarts. L’habitual era que ho fos del 70 o el 75%, però l’impacte del coronavirus especialment a Madrid ja pressuposava unes xifres excepcionals. La tendència va canviar una mica dijous quan es va conèixer la resolució judicial que revocava els confinaments perimetrals i les recerques d’allotjaments als afores de la capital espanyola van pujar més d’un 15% respecte al dijous de la setmana passada. “Però hi haurà una pila de cancel·lacions”, augurava aquest migdia el José Mari, el portaveu del portal, quan ja s’apuntava als mitjans de comunicació que la Moncloa aplicaria l’estat d’alarma i tornarien a estar vigents les restriccions.

Tot i les vacil·lacions amb les mesures, a les sortides de Madrid no hi ha hagut grans congestions. La reducció ha estat d'un 43% respecte el 2015 -l'últim any que el 12 d'octubre va caure en dilluns- fins a les set de la tarda, segons fonts del ministeri de l'Interior. Alguns ciutadans ja ni s'han plantejat marxar de pont per la incertesa del moment, com l'Emma, que ja porta dues setmanes confinada a Parla. Ara seran 14 dies més i ja veu que l'horitzó per a una eventual escapada haurà de ser el pont de maig. Aquests últims dies ha estat entretinguda seguint el serial dels seus veïns, que tenien pendent celebrar una comunió aquest dissabte i han acabat marejats pel constants canvis de mesures. El confinament per àrees bàsiques de salut primer, el de tot el municipi de Parla després, l'aixecament per la sentència judicial i ara l'estat d'alarma han fet impossible saber del cert en què quedaria. Sembla que, finalment, no hi haurà festa de comunió.

Nervis a Atocha

A les quatre de la tarda, dues hores després de la fi del consell de ministres, l'estació d'Atocha bull com qualsevol divendres de pont abans de la pandèmia. Desenes de persones esperen en fila per passar els controls. L'única diferència amb l'any passat és que hi ha més separació entre persones, tothom duu mascareta i hi ha un estol de policia. Des de les tres que no han parat d'arribar però no demanen cap tipus de documentació. L'estat d'alarma encara no s'ha publicat al BOE –ha sigut a les cinc– i els 7.000 policies que en total es despleguen per la Comunitat de Madrid esperen ordres per començar a mirar documentació.

La Rita té 25 anys, viu a Madrid i va a veure els pares a Barcelona amb l'AVE de les quatre. Arriba justa de temps i espera amb impaciència a la cua. La munió de mitjans l'espanta. Pensa que ja no podrà sortir. Però confia que la direcció barcelonina al seu DNI no li impedeixi visitar la família. No és el cas de la Paula, que és de Madrid de tota la vida. Va fer plans per marxar a Sevilla amb uns amics i se l'han jugat. D'entrada diu que és andalusa, però quan se li comenta que l'ordre encara no està en vigor es relaxa. "Ens l'hem jugat", admet mentre espera la colla. El Rafa, de Saragossa, tenia el tren previst per a les vuit del vespre i se l'ha avançat per a quarts de cinc de la tarda "preveient el panorama". Coneix bé què és anar amb un paper a la mà perquè va fer molt sovint aquest trajecte durant el primer estat d'alarma i es va trobar molts controls. De tota manera, ha volgut ser previsor.

La sensació entre els madrilenys és que són els governants els que no han sigut previsors. "Han arribat molt tard", assegura, però mira de ser comprensiva i admet que amb els contagis disparats és comprensible que hi hagi restriccions. "Ja aprofitarem per marxar quan no sigui tan poc ètic", conclou. La Míriam, aliena al xoc entre el govern espanyol i el madrileny, sosté que "no és culpa de ningú en concret", a diferència del que creuen els dos centenars de persones que s'han concentrat al carrer Ferraz, a tocar de la seu del PSOE. Al crit de "Sánchez dictador" demostren tenir-ho clar. Com a mínim, no han marxat de pont.