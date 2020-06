Un bacteri podria pronosticar el risc de recaiguda del càncer de recte

Fa temps que s'assumeix que hi ha un vincle entre la microbiota intestinal –els microorganismes que viuen als nostres budells – i algunes malalties greus com el càncer, especialment els anomenats colorectals. Ara, investigadors del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO) han identificat un nou marcador que podria aportar llum sobre el pronòstic dels malalts de càncer rectal localment avançat, gràcies, precisament, a aquest òrgan encara desconegut però que equilibra la salut digestiva i és clau per al sistema immunitari. Aquest indicador es basa en la presència d'un bacteri intestinal, el Fusobacterium nucleatum, i trobar-lo en l'organisme dels que ja han passat per quimioteràpia o radioteràpia suggereix que poden tenir un alt risc de recaiguda.

L'investigador principal, el doctor Paolo Nuciforo del grup d'Oncologia Molecular del VHIO, explica que en estudis anteriors ja s'havia constatat que aquest bacteri era important per al seguiment del càncer colorectal, però admet que no hi havia prou evidència sobre la resposta al tractament o la supervivència dels malalts que el presentaven. El nou estudi, en canvi, revela que els tumors es comporten de manera diferent en funció de si el Fusobacterium és present a la microbiota del pacient o no. Els investigadors descriuen un "microambient immunosupressor" en aquells malalts que, tot i haver passat pels tractaments oncològics, encara tenien el microorganisme als intestins. Això vol dir –assenyala l'estudi– que la presència del bacteri provocaria una resposta immunològica menys eficaç a l'hora d'atacar el tumor.

La troballa ha servit per introduir un nou indicador, el microbiotip tumoral, que permet classificar els càncers de recte en funció de si són positius o negatius en Fusobacterium. "Els pacients negatius tenien un bon comportament i pronòstic, però si eren positius el risc de recaiguda al cap de dos o tres anys era set vegades més alt", explica Nuciforo. El patòleg afegeix que aquesta identificació permetrà "prendre decisions a la pràctica clínica que ajudin a gestionar aquest risc".

De fet, els investigadors confien que aquest descobriment obri la porta a noves vies d'investigació en les quals el bacteri sigui una diana per millorar la resposta dels pacients colorectals. "Eliminant aquest bacteri creiem que és possible generar un microambient antitumoral. Pot ser una via futura d'investigació interessant per a nous tractaments que ajudin a reduir el risc de fuga del sistema immunològic", diu Nuciforo.

Eina per vigilar els pacients

El tractament estàndard del càncer de recte és la quimio-radioteràpia neoadjuvant (nCRT), que busca reduir al mínim la mida del tumor, i l'extracció mitjançant una cirurgia. Els malalts que reben la teràpia i aconsegueixen una resposta completa (no hi ha rastre de tumor residual en les mostres de la cirurgia) tenen un bon pronòstic, amb menys risc de recaigudes locals i una millor supervivència. En canvi, en els pacients en què la resposta és parcial o directament no n'hi ha, es desconeix quines recomanacions poden millorar els seus resultats a llarg termini. "No hi ha cap marcador que ens ajudi a predir quins pacients recauran i quins no, de manera que no és possible adequar i reforçar el tractament en els que tenen més risc o no donar res als que no han de recaure", ha explicat Nuciforo.

És en aquests casos i en aquest moment posterior a la intervenció farmacològica quan entra en joc la microbiota i el Fusobacterium. Els oncòlegs del VHIO van plantejar-se la possibilitat que el bacteri tingués un valor pronòstic en aquests pacients i, per comprovar-ho, van analitzar un total de 254 mostres de 143 pacients amb adenocarcinomes rectals. En aquesta anàlisi, publicada a la revista Annals of Oncology, es volia estudiar la presència i abundància del bacteri al laboratori, també amb imatges digitals, abans i després dels tractaments.

El primer resultat que es va obtenir va ser que la presència del bacteri en els tumors de pacients no tractats no tenia cap valor pronòstic i que, en els pacients que rebien un tractament preoperatori, no podia utilitzar-se com un marcador predictiu. Tot i això, Nuciforo apunta que van veure que sí que podia servir per "saber en quins pacients en els qual no hi va haver resposta completa al tractament hi havia més risc de recaiguda o metàstasi".

Aquest estudi del VHIO s'ha fet en el marc del consorci Optimisticc ( Opportunity To Investigate the Microbiome’s Impact on Science and Treatment In Colorectal Cancer, en anglès) i s'ha finançat parcialment pel Cancer Research UK. Aquesta aliança pretén fixar les bases per saber quins són els microbis associats amb el càncer, determinar quan el microbioma es converteix en un component clau del càncer i identificar quines poblacions tenen més risc de patir la malaltia. Específicament, el programa se centra en el càncer de colon i en com el microbioma pot modular la resposta als tractaments ja existents.