El desconfinament per províncies enfronta Catalunya i l'Estat

"Les decisions seran territorialitzades o no seran", ha advertit aquest divendres la consellera de Salut, Alba Vergés, poc després de la reunió interterritorial amb el ministeri de Sanitat. Aquest dijous les comunitats autònomes havien de traslladar al govern espanyol els seus plans de desconfinament. Vergés, però, ha comparegut aquest vespre per lamentar que no s'hagi tractat "cap tema específic amb el govern espanyol" i que el mateix govern els hagi exigit ser uns mers "gestors de la salut", sense cap tipus de competència. Segons la consellera, únicament els han demanat "un trasllat d'informació" per establir criteris. "Una informació que ja li enviem sempre", ha apuntat. En aquest sentit, Vergés ha acusat l'Estat de generar "més feina" a la Generalitat "sense ajuda". "Aquesta no és la resposta ni l'ajuda entre institucions que esperàvem del ministeri", ha afirmat.

"No som una gestora del sistema de salut, tenim la responsabilitat del dret de la salut de la població catalana", ha denunciat Vergés, que ha retret al ministre de Sanitat, Salvador Illa, que "imposi" una recollida d'informació i un "trasllat de competències" en comptes de donar "indicacions i recomanacions" per prendre decisions de manera territorialitzada i descentralitzada. "Què els hem de dir a la gent? Jo no tinc cara per dir-los a la ciutadania, als alcaldes i a les empreses, que tenen dubtes i volen arrencar la seva activitat i de manera segura, que jo no puc prendre aquestes decisions", ha dit Vergés.

La consellera ha assegurat que la Generalitat segueix treballant en el pla específic de desconfinament per a Catalunya i que seguiran compartint la informació necessària amb l'Estat com fins ara. "No traslladarem responsabilitats; malgrat l'estat d'alarma nosaltres tenim totes les competències sobre la salut de la població", ha dit. Amb tot, ha matisat les seves paraules poc després i ha descartat que el Govern vagi per lliure: "No ens volem saltar res, però això és una imposició i no abandonarem".

Segons ha detallat la consellera, el ministeri de Sanitat ha plantejat un desconfinament per províncies, però, atesa l'organització territorial a Catalunya, ha obert la porta a fer-ho per municipis, una idea que s'ajusta més a la que vol desplegar la Generalitat per ajustar-se a les "diferències" geogràfiques. Inicialment, Vergés ha dit que el Govern preveu començar amb una vigilància activa a les àrees que amb més incidència de l'epidèmia, com són Barcelona, el Barcelonès Nord, el Barcelonès Sud, el Vallès Oriental i el Vallès Occidental. Totes aquestes són algunes de les zones més poblades del país.