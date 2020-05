El Govern proposa que el Garraf, l'Alt Penedès i el Baix Montseny passin a la fase 1, i estendre l'ús de les mascaretes

A més de Girona, Lleida i la Catalunya Central, la Generalitat també proposarà que les àrees del Garraf, l'Alt Penedès i el Baix Montseny puguin passar a la fase 1, segons ha avançat RAC1 i ha confirmat l'ARA de fonts del Govern. El departament de Salut ho traslladarà al ministeri de Sanitat, que és qui ha d'avalar la proposta, juntament amb la idea que Barcelona i les àrees metropolitanes nord i sud puguin flexibilitzar el desconfinament i adoptar algunes de les mesures de la fase 1, sense obrir les terrasses ni permetre les trobades entre familiars a casa encara. El Govern també exposarà la necessitat a l'estat d'ampliar l'obligatorietat de l'ús de les mascaretes també als espais públics.

Precisament aquest migdia la consellera de Salut, Alba Vergés, ha explicat que han ampliat la proposta al govern espanyol perquè aquestes tres regions puguin fer el salt a la fase 1 a partir de dilluns juntament amb Girona, Lleida i la Catalunya Central, perquè totes tres àrees presenten uns indicadors "més baixos" que la resta de la seva regió sanitària: hi ha menys contagis i la capacitat del sistema sanitari és alta per assumir nous positius, ha explicat Vergés.

Segons Vergés, especialment la zona del Baix Montseny i l'Alt Penedès presenten "moltes diferències" i els seus indicadors són molt més baixos que no pas la resta de la zona metropolitana sud.

Per a la resta de les regions sanitàries –Barcelona i les àrees metropolitanes nord i sud– el Govern plantejarà a l'executiu espanyol que tot i no fer el salt a la fase 1 de desconfinament, puguin "flexibilitzar" les seves condicions perquè es pugui comprar als comerços sense cita prèvia o perquè es puguin ampliar les vetlles dels familiars als difunts, entre d'altres, creant una 'fase 0,5', intermèdia entre la fase 0 i la fase 1.

EN DIRECTE | El Govern planteja una fase 0,5 de desconfinament per a Barcelona i l'àrea metropolitana

Mascaretes obligatòries al carrer

Vergés ha explicat que també exposaran la seva postura a l'Estat sobre l'ús de les mascaretes, per tal que aquests elements de protecció siguin obligatoris en més àmbits que el transport públic, com per exemple a l'espai públic. De fet, segons Vergés, l'obligatorietat de l'ús d'aquests sistemes de protecció també als espais públics ja s'inclourà en la nova actualització del document de restriccions per l'emergència sanitària que s'emmarca dins del pla d'emergències Procicat.

La consellera de Salut no ha especificat, però, si aquesta proposta d'estendre l'obligatorietat de les mascaretes es farà per a totes les franges d'edat o només per a algunes, i si inclourà o no els menors d'edat.