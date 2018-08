El govern espanyol diu ara que no té el port "més segur" per acollir l''Aquarius' i el PP demana que vagi a Líbia

Durant la seva primera setmana a la Moncloa, Pedro Sánchez no va dubtar a acollir l''Aquarius' al port de València després que Itàlia li tanqués les portes. I la setmana passada va oferir també a Open Arms el port d'Algesires, tot i que ja no es va donar un tracte especial a les persones rescatades que hi van desembarcar i se'ls va tractar com si haguessin arribat amb pastera creuant l'Estret. Ara el govern socialista ja mira cap a una altra banda després de la nova crida de l''Aquarius', amb 141 immigrants a bord, per trobar un port segur a la Unió Europea.

Fonts de la Moncloa asseguren que "Espanya no és el port més segur" per a l''Aquarius' "perquè no és el més proper, segons el que estableix el dret internacional". Per la mateixa regla de tres, tampoc ho era València quan va acollir el vaixell el primer cop després que Itàlia li tanqués les portes. En aquest sentit, el govern espanyol es remet al que decideixi la Unió Europea (UE), només dos dies després que Pedro Sánchez acordés amb Angela Merkel fer un front comú a Brussel·les per resoldre la crisi migratòria sense tancar totes les portes, com ha fet el govern italià.

Un de cada set immigrants, morts al Mediterrani

Però tot i els bons missatges d'Espanya i Alemanya, aquest estiu ja s'ha convertit en el més mortífer al Mediterrani. Com ha assenyalat el president de Metges Sense Fronteres (MSF) a l'Estat, David Noguera, "una de cada set persones ha mort intentant creuar el Mediterrani durant el juliol". "De moment no hi ha contacte amb el govern espanyol. Negatiu", ha afegit Noguera en declaracions a La Sexta.

Segons el PP, el millor que podria fer l''Aquarius' és desembarcar a Líbia mateix, malgrat el regnat de les màfies. Així ho ha assenyalat el portaveu adjunt del PP al Congrés Rafael Hernando en declaracions també a La Sexta. "Europa ha d'oferir un port segur i el que demanaria a l''Aquarius' és que anessin al port més proper. I el més proper és a Líbia", ha asseverat, censurant per enèsim cop "la demagògia de Sánchez" amb aquest tema. També el portaveu del PP al Senat, Ignacio Cosidó, ha demanat que desembarquin en qualsevol port "menys a Algesires" (Andalusia), on està de visita aquest dilluns i on va atracar l''Open Arms' la setmana passada.

Barcelona s'ofereix, de nou, a acollir

La Moncloa tampoc ha respost a l'oferta de l'Ajuntament de Barcelona per acollir l''Aquarius'. "Un cop més ens oferim a acollir", ha garantit aquest dilluns en roda de premsa la tinent d'alcalde de Drets Socials de Barcelona i alcaldessa accidental, Laia Ortiz. Ara bé, des de l’Ajuntament també han insistit en la necessitat d’atorgar permisos temporals de feina als migrants. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Ortiz s’ha dirigit al govern de Pedro Sánchez. Ha dit que no es pot donar la "benvinguda a vaixells" i després condemnar els que arriben a viure de l’economia submergida. Durant el juny, l’'Aquarius' va desembarcar a València més de 600 immigrants després que Itàlia i Malta li tanquessin els seus ports.

Nombrosos casos de desnutrició

Segons van informar les organitzacions humanitàries que gestionen l''Aquarius', a bord hi ha 141 immigrants que van ser rescatats en dues operacions. En la primera es van rescatar 16 homes i 9 dones, una de les quals estava embarassada. Procedien de països com Bangladesh, el Camerun, Ghana, la Costa d'Ivori, Nigèria i el Senegal.

La segona operació va ser més nombrosa: es van salvar 116 immigrants que viatjaven en una barcassa. Sobretot hi havia homes (78) i menors (67), però també hi havia 38 dones, una d’elles embarassada. Tots eren d’Eritrea, Somàlia, el Marroc i Egipte. Durant el rescat, els professionals de l’'Aquarius' van detectar nombrosos casos de desnutrició amb problemes derivats de la deshidratació que requereixen un tractament mèdic continuat.