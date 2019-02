La sanitat concertada no farà vaga la setmana que ve

Sense aconseguir un augment salarial per als metges de la sanitat concertada, però amb el compromís de traslladar a aquest sector la resta d'acords assolits el mes de novembre passat per a les mobilitzacions de la sanitat pública, com ara la limitació del nombre de visites per professional a un màxim de 28 diàries. Aquest és el pacte a què el sindicat majoritari de facultatius catalans, Metges de Catalunya, i les patronals sanitàries –la Unió Catalana d'Hospitals, el Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) i l' Associació Catalana d'Entitats de Salut (ACES)– han arribat aquest divendres per des convocar la vaga de metges dels hospitals i els centres de la xarxa concertada, prevista per als pròxims 18, 19, 20, 21 i 22 de febrer.

"Ha sigut una negociació dura: no hem assolit tots els nostres objectius, però entenem que hem arribat a millores suficients. C omencem amb els col·lectius més vulnerables i creiem que és un inici prometedor", ha assenyalat el president del sector d'hospitals concertats de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, al sortir de la reunió entre el sindicat i les patronals. Després de dues trobades per intentar frenar les mobilitzacions, la reunió de mediació d'aquest divendres a la direcció general de Relacions Laborals de Mediació del departament de Treball ha suspès la vaga que cridava prop de 10.000 facultatius de la xarxa sanitària concertada a manifestar-se, i que segons el sindicat s'havia convocat per rebutjar l'exclusió dels facultatius de la sanitat concertada del conveni col·lectiu del sistema sanitari català.

Lleonart ha celebrat que les patronals s'hagin compromès a garantir "millores en la qualitat assistencial, sobretot de l'atenció primària" i que aquest acord deixi en "pràctica equiparació" els dos sectors. Entre els punts acordats, Metges de Catalunya ha destacat la millora en les condicions laborals de les dones embarassades o en períodes de lactància, que veuran reduïda la seva jornada i quedaran exemptes de fer guàrdies a partir de la vintena setmana de gestació.

El sindicat també ha posat en valor el reconeixement "per primera vegada en un conveni de sanitat concertada" de les necessitats formatives del col·lectiu. I és que la concertada farà esforços per redistribuir la jornada laboral dels metges i garantir, així, que un 15% del temps anual dedicat a la feina pugui destinar-se a fer tasques de formació i investigació. Lleonart admet que el conveni acordat "està molt lluny" del que pretenia Metges de Catalunya i que els facultatius catalans són els "més mal pagats d'Europa".

En el text que dona llum verda a la suspensió de la vaga també s'inclou la creació d'una comissió bilateral entre el sindicat majoritari de metges i les tres patronals. S'estableix que, en un termini de 10 mesos i a través de reunions mensuals, la comissió "h aurà de tractar i definir solucions per qüestions assistencials, laborals i professionals exclusives del col·lectiu facultatiu".