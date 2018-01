Més drets per als matrimonis homosexuals a tota la UE

Gran pas per a la protecció dels drets de les parelles homosexuals. La justícia europea considera que les unions del mateix sexe han de ser reconegudes a tots els països de la UE quan es demani el permís de residència. Així ho va concloure ahir l’advocat general del tribunal de justícia. El cas ha arribat a mans del tribunal de Luxemburg per un ciutadà romanès, Adrian Coman, casat amb Claibourn Robert Hamilton, de nacionalitat nord-americana. La parella, després de conviure als Estats Units durant quatre anys, va casar-se a Brussel·les el 2010. Dos anys després, van decidir instal·lar-se a Romania, fent ús de la lliure circulació de persones que permet que el cònjuge d’un ciutadà europeu pugui reunir-se en qualsevol estat membre on resideixi la seva parella. Però les autoritats romaneses van denegar el permís de residència a Hamilton, perquè els matrimonis homosexuals no són legals al país i, per tant, no se’l considerava cònjuge d’un ciutadà europeu.

Segons les conclusions de l’advocat general no se li podia denegar el permís de residència perquè atempta contra la llibertat de circulació de les persones, independentment que el país no reconegui el matrimoni homosexual. “No poden obstaculitzar la llibertat de residència d’un ciutadà de la UE denegant la concessió al seu cònjuge del mateix sexe, procedent d’un estat no membre de la Unió”, va citar l’advocat.

A més, va recordar que en l’última dècada hi ha hagut una “evolució general de les societats” en què en cada cop més països de la UE reconeixen les unions del mateix sexe. Per això, va subratllar que la definició de matrimoni que es refereix a la unió de dues persones de diferent sexe ja no es pot seguir aplicant. Dels 28 països de la UE, 13 reconeixen els matrimonis homosexuals, i aviat s’hi unirà Àustria, després de la sentència del Tribunal Constitucional que va avalar a finals de l’any passat les unions del mateix sexe.

Dret a tenir una vida familiar

L’advocat general també va utilitzar en les seves conclusions les normes de la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea i el Conveni Europeu de Drets de l’Home, que protegeixen el dret a tenir una vida familiar. També el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) va reconèixer que les parelles LGTBI “poden tenir una vida familiar” i “han de tenir la possibilitat d’obtenir el reconeixement legal i la protecció jurídica de la parella”. “L’objectiu de la protecció de la família tradicional no pot justificar una discriminació per raons d’orientació sexual”, segons el TEDH.

Així, l’advocat va avalar que una persona pugui “residir permanentment en el territori de l’estat membre en què el seu cònjuge s’hagi establert com a ciutadà de la UE fent ús de la seva llibertat de circulació”. El contrari contribuiria a la discriminació de les parelles del mateix sexe que es casin en un altre país. Amb tot, en el cas d’Espanya no tots els estrangers que ho desitgin poden casar-se. Almenys una de les dues persones ha de demostrar que té la residència al país.

Aquesta no és la sentència final, encara cal que els jutges del Tribunal de Justícia de la UE diguin l’última paraula, tot i que sovint coincideixen amb les conclusions de l’advocat general. El país que ha motivat la denúncia, Romania, encara és un estat molt conservador. No va despenalitzar lleis discriminatòries fins a principis dels 2000, quan va començar a negociar l’adhesió a la UE. Recentment, tres milions de persones van demanar al Parlament un referèndum per reformar la Constitució i incloure-hi que els matrimonis són unions entre un home i una dona.