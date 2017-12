"Moltes dones cobren 500 euros per estar internes tenint cura d'algú"

Moltes no tenen vacances i cobren 500 o, fins i tot, 400 euros per estar internes de diumenge a diumenge tenint cura d'algú. És la situació que denuncien associacions com Mujeres Pa’lante i Mujeres Migrantes y Diversas sobre les condicions laborals de les treballadores de la llar i el sector de les cuidadores. L'Ajuntament de Barcelona ha presentat avui una bateria de 68 propostes, sorgides del Consell Municipal d'Immigració, per dignificar les condicions d'aquest sector, que ocupa unes 700.000 persones al conjunt de l'Estat, més del 90% de les quals són dones i més de la meitat, d'origen estranger –en el cas de Catalunya, sobretot, d'origen hondureny i bolivià. El govern municipal, a més, portarà al ple de divendres una una declaració institucional per expressar el seu compromís amb la contractació de les treballadores de la llar i cuidadores.

La comissionada d'Immigració, Lola López, ha defensat avui que la primera prioritat és "equipar" aquesta feina a qualsevol altre treball i que, per fer-ho, el consistori reclama al govern espanyol la "ratificació efectiva i immediata" del conveni 189 de l'Organització Internacional del Treball (OIT) per acabar amb aspectes com la dificultat d'accés a les cotitzacions per les pensions o la desprotecció en la salut.

El grup de treball creat a Barcelona per abordar aquesta problemàtica ha plasmat la seva feina en aquestes 68 propostes que ara s'adrecen a les diferents administracions competents. El consistori es compromet, al seu torn, a buscar el pressupost necessari per executar les que són de la seva competència. Una d'aquestes actuacions serà fer un diagnòstic del sector posant especial èmfasi en les persones que viuen internes, que són les que poden trobar-se amb condicions de vida més precàries. Norma Vélez, de Mujeres Pa'lante, ha explicat, per exemple, que a ella mateixa li havien presentat el seu període de vacances com els dies que passava, acompanyant la família, però en una segona residència i que els sous acostumen a situar-se per sota del salari mínim. Per això, ha demanat "voluntat política" per abordar la situació de les treballadores del sector. Bessy Ponce, de l’associació Mujeres Migrantes y Diversas i treballadora de la llar, ha afegit, en aquesta línia, que coneix molts casos de dones que han acceptat estar internes per sous de 500 euros perquè sabien que si no agafaven elles la feina, l'agafaria algú altre.

Carles Bertran, de CCOO-CITE (Centre d’Informació per a Treballadors Estrangers), ha explicat que les reformes del 2011 i del 2012 van reconèixer el treball de la llar però no van equiparar les seves condicions laborals a les de la resta de treballadors, sinó que es va crear un sistema especial dintre del règim general. Això provoca, segons ha remarcat, que sigui un col·lectiu "subprotegit". Bertran ha detallat que les propostes que ara es presenten són fruit de l'autorganització i s'enfoquen a equiparar el treball de la llar als altres sectors. Les mesures van des d'incentivar la contractació amb polítiques de deducció fiscal, oferint copagaments des de Serveis Socials i finançant una part o la totalitat de l'alta de la Seguretat Social; fins a promoure la creació d'un servei especialitzat que ofereixi atenció integral a les persones del sector de la llar.

Pel que fa a les peticions que s'adrecen a l'Estat, van des de reformar la llei d'estrangeria per flexibilitzar els tràmits per obtenir la renovació de les autoritzacions de residència i treball fins a demanar la incorporació immediata dels treballadors d'aquest sector al règim general de la Seguretat Social –i no al sistema especial, com fins ara– o suprimir la finalització de contracte per lliure desistiment.

D'altra banda, avui, coincidint amb el Dia del Migrant, la Generalitat i l'Ajuntament han preparat un homenatge a Elsa Oblitas, que va ser una ferma defensora dels drets de les dones migrades treballadores de la llar i que va morir el 7 de novembre.