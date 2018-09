Mor un vianant atropellat de matinada a la C-243a a Vilafranca del Penedès

Un vianant ha mort atropellat per un turisme aquesta matinada a la C-243a a Vilafranca del Penedès, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). L'avís del sinistre s'ha rebut poc després de les dotze de la nit al quilòmetre 9,9 de la C-243a, que connecta la capital de l'Alt Penedès amb Sant Sadurní d'Anoia.

Per causes que encara s'estan investigant, un turisme ha atropellat un vianant. A conseqüència de l'impacte, la víctima ha quedat ferida críticament i l'han traslladat a l'Hospital de Bellvitge, on finalment ha mort aquest matí.

L'accident també ha deixat un ferit de caràcter lleu, que no ha necessitat trasllat a l'hospital i ha estat donat d'alta 'in situ'. Arran de la incidència s'han activat cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra i tres ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).