Els Mossos d'Esquadra desarticulen un grup criminal dedicat als robatoris i al tràfic de drogues

Els Mossos d’Esquadra han detingut sis homes com a presumptes autors de robatoris, per delicte contra la salut pública per tràfic de drogues i per pertinença a organització criminal. Els homes són de nacionalitat albanesa i serien autors d'almenys disset robatoris amb força en domicilis de quinze poblacions del nord de l'àrea metropolitana de Barcelona i en dos de municipis del sud.

La investigació, duta a terme per l'Àrea d'Investigació Criminal dels Mossos, es va iniciar el 6 de febrer quan dos dels arrestats van cometre robatoris amb força. Els constants canvis de domicili d'aquests dos homes i els robatoris que hi va haver van fer que els investigadors acreditessin que es tractava d'un grup criminal amb una rotació constant dels seus integrants.

L'organització criminal utilitzava vehicles sostrets dels immobles forçats per robar en altres domicilis. En les entrades i els escorcolls que els Mossos han fet en quatre poblacions –Santa Susanna, Lliçà d'Amunt, Dosrius i l'Ametlla del Vallès– s’han recuperat centenars de joies i eines utilitzades en els robatoris per forçar els habitatges, així com dos vehicles d'alta gamma i tres armes de foc. També s’han pogut intervenir 2.700 plantes de marihuana, gairebé 40 kg de marihuana premsada i preparada per distribuir-la i 100 grams de cocaïna en roca.



Els detinguts van passar a disposició el dissabte 16 de març i el jutge en funcions de guàrdia de Granollers va decretar la presó incondicional a 4 dels detinguts, mentre que els altres van quedar en llibertat amb càrrecs.