Els Mossos detenen quatre persones per diversos robatoris en cases d’Alcanar

Els Mossos d’Esquadra han detingut quatre persones per robatoris en domicilis d'Alcanar, al Montsià. Es tracta de dos robatoris diferents, tot i que a la mateixa localitat. En el primer cas, els detinguts són presumptes autors del robatori de canals pluvials de coure d’una casa d’Alcanar.

Va ser divendres passat al matí quan una patrulla dels Mossos es va desplaçar a un habitatge del carrer Alberedes del Garbí per atendre l’avís d’alarma i, en arribar al lloc, els agents van barrar el pas a dos vehicles sospitosos i van poder comprovar que els tres individus que hi havia havien sostret les canals pluvials després de saltar el mur perimetral, i van ser detinguts. Es tracta de dues dones i un home, d'entre 29 i 41 anys i veïns de Sant Carles de la Ràpita i Alcanar, que van ser deixats en llibertat amb càrrecs aquest dilluns pel jutjat de guàrdia d'Amposta.

En el segon cas, els Mossos d'Esquadra van detenir diumenge passat un veí d'Alcanar de 26 anys com a presumpte autor de dos delictes de robatori amb força en domicilis. Cap a un quart de tres de la matinada els agents van ser alertats per la presència de dos homes al voltant d’una casa del carrer Martinenca d’Alcanar. Quan els agents van arribar al lloc, van veure com un home llençava un televisor que transportava i fugia corrents. Després d’una breu persecució, els agents el van interceptar i detenir. El detingut també duia el comandament a distància del televisor i una motxilla amb un joc de guants i diverses eines per a l’extracció de bombins.

La patrulla va comprovar que a la zona hi havia dos habitatges que tenien el pany de la porta forçat. La investigació continua oberta per identificar i localitzar el segon implicat. Dilluns el detingut va quedar en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició del jutjat de guàrdia d’Amposta.