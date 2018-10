Els Mossos substitueixen la celebració del Dia de les Esquadres per diversos actes a porta tancada

Els Mossos d'Esquadra han decidit substituir definitivament la celebració del Dia de les Esquadres per la celebració d'uns actes a porta tancada. La diada de la policia catalana es va suspendre a l'abril per l'aplicació del 155 i s'havia previst celebrar-la la setmana vinent, tot i que al final s'ha optat per organitzar uns actes "de format inèdit que no pretenen substituir ni reemplaçar el ja tradicional Dia de les Esquadres". En un comunicat, el cos ha deixat clar que aquest any el Dia de les Esquadres no s'ha celebrat, però que els dies 23 i 24 d'octubre es faran uns actes a porta tancada per reconèixer alguns agents.

Els actes tindran lloc a totes les regions policials i al complex central d'Egara, a Sabadell. Segons la policia catalana, "sent conscients que el reconeixement formal oportú arriba més tard del que s'hauria volgut", els mossos podran rebre les condecoracions amb la presència de companys de feina i famílies, malgrat el "caràcter intern" dels actes. El cos entregarà 551 medalles, cinc plaques commemoratives i més de 5.000 felicitacions a alguns agents. Del total de mencions, 371 medalles, dues plaques i 1.637 felicitacions seran per la gestió als atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 i el 18 d'agost de l'any passat.

L'últim Dia de les Esquadres es va fer l'abril del 2017 amb la presència del llavors president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i l'aleshores cap dels Mossos, el major Josep Lluís Trapero.