Els Mossos troben un cadàver decapitat en una zona boscosa de Collserola

Els Mossos d'Esquadra van localitzar dijous passat un cadàver sense cap en una àrea boscosa de Collserola prop de les Llars Mundet, al districte d'Horta-Guinardó de Barcelona, segons ha avançat 'La Vanguardia'. El cos ja estava en un estat de descomposició avançat quan el van trobar els agents.

Fonts dels Mossos han explicat al rotatiu que el cos és possiblement el d'un home i que es va trobar uns deu metres de distància del lloc on es va trobar el cap. Els agents creuen que el fet que el cos es trobés decapitat podria ser a causa de l'estat avançat descomposició o per danys causats per animals. D'aquesta manera, confirmen que l'individu podria portar força temps mort.

Els Mossos d'Esquadra estan analitzant ara l'ADN del cos per tal de determinar-ne la identitat. També han obert una investigació per esbrinar les causes de la mort.