Notifiquen 35 morts més a Catalunya per covid-19, una més que ahir

Les 35 morts registrades a Catalunya en les últimes hores per covid-19 eleven a 11.835 les víctimes mortals des que va començar la pandèmia. És una mort més de les que es van registrar dissabte. Aquestes són les dades que han detectat les funeràries i que ha difós el departament de Salut aquest diumenge. En total han mort 6.613 persones en un hospital o un centre sanitari, 3.926 en residències, 774 a casa i la resta en hospitals o són casos no classificables.

Fins ara hi ha hagut 64.818 casos positius per coronavirus, 24 dels quals en l'últim dia, i hi ha més de 221.000 persones que han tingut símptomes i, per tant, són o han sigut un cas possible de covid-19.

Quatre persones han sortit de les UCI en les últimes hores i, ara mateix, hi ha 210 malalts ingressats a les unitats de cures intensives dels hospitals catalans. Fins a 4.015 persones han sigut hospitalitzades en estat greu des que va començar l'epidèmia.

Pel que fa als geriàtrics, 2.689 professionals estan aïllats, 13.714 persones han donat positiu i hi ha més de 36.000 casos sospitosos.