Osona i el Berguedà, dues de les comarques més afectades pel virus

L’avenç del virus arreu de Catalunya es fa pal·lès a gairebé tot el territori: més del 75% de les comarques registren més de 500 casos per cada 100.000 habitants els últims 14 dies, una xifra que hauria d’estar per sota dels 100 casos per tal de poder traçar les cadenes de contagis i contenir el virus.

Salut s'ha mostrat especialment preocupada per la situació epidemiològica a l'àrea metropolitana sud, a la zona de l'Hospitalet, Tarragona, les Terres de l'Ebre i la Catalunya Central. En canvi, a Barcelona i l'àrea metropolitana nord s'està "desaccelerant" la taxa de reproducció, mentre que Lleida és "l'únic territori" que té una evolució favorable de la taxa de reproducció del virus. Segons ha dit el coordinador de la unitat de seguiment del covid-19 a Catalunya, Jacobo Mendioroz, en general la situació és "gairebé insostenible". "Si hem de conscienciar-nos en algun moment que hem d'extremar les mesures, seria aquest", ha resumit.

Una de les comarques més afectades és Osona, que registra la incidència acumulada més alta de Catalunya registrada els últims 14 dies: 1.016, quan és a partir de 100 que salten les alarmes. De fet, només la setmana del 17 al 23 d’octubre -les últimes dades confirmades per Salut- es van registrar un miler de positius nous, que multiplicaven gairebé per dos els registrats les dues setmanes anteriors: 631 i 602, respectivament.

Els contagis es van disparar a mitjans d’agost i, malgrat els cribatges i les restriccions aplicades, no han parat de créixer. El focus va començar a Manlleu -un dels municipis catalans més afectats- i ràpidament va arribar a la capital, Vic, que en una setmana ha multiplicat gairebé per dos el nombre de positius: de 220 a 408, si es comparen les xifres de la setmana del 10 al 16 d’octubre i les del 17 al 23 d’octubre. A més, poblacions veïnes també han doblat el nombre de contagiats, si es comparen les mateixes dates: Torelló ha passat de 39 a 86 i Roda de Ter de 28 a 63.

Ara bé, la comarca que ha registrat un augment més gran de positius en aquestes mateixes dates ha estat el Berguedà, que, en una sola setmana, ha multiplicat per sis el nombre d’afectats i ha passat de 52 a 337. La majoria dels nous positius s’han registrat al municipi de Puig-reig, que, amb poc més de 4.000 habitants, ha multiplicat per onze les seves xifres: de 15 als 169 que es van anotar la setmana del 17 al 23. Un augment que és conseqüència dels cribatges que Salut va fer en dues residències del municipi que concentren el 80% dels nous contagiats. Molt a prop, a Berga, també s’ha registrat un creixement exponencial: en una setmana s’ha passat de 19 a 114 positius, també com a conseqüència, en part, d'un brot registrat en una residència.

Una altra comarca on la incidència acumulada ha augmentat especialment la setmana del 17 al 23 és el Maresme, que, amb una població de més de 400.000 habitants, ha doblat els contagis: de 986 a 2.024, la majoria dels quals registrats a la capital, Mataró, que ha passat de 428 a 917 contagiats.

És un increment semblant al que s’ha notificat al Baix Camp, que ha passat de 526 a 1.001 contagiats en una setmana, la majoria detectats a Reus, que ha crescut de 394 a 750 casos nous. I el Gironès continua també amb el creixement que s’ha detectat en els últims dos mesos, en què la incidència del virus s’ha fet notar especialment en ciutats com Girona i, sobretot, Salt, que, amb només 30.000 habitants, fa quatre setmanes que registra entre 130 i 200 casos nous a la setmana.

Poblacions petites amb alta incidència

La incidència acumulada per cada 100.000 habitants és una de les dades de referència per saber com evoluciona l’avenç del virus, però en territoris poc poblats (de menys de 20.000 habitants) la xifra es pot disparar amb un nombre més o menys reduït de nous casos. És el que ha passat en comarques com les Garrigues, el Pla de l’Estany o el Moianès. Ara bé, cal apuntar el cas de Moià, que en tan sols una setmana ha passat de 7 a 45 positius nous, multiplicant així per sis la incidència del virus.

Per contra, l’analista de dades Joe Brew ha recalcat que també hi ha uns 200 municipis catalans que no han detectat cap nou contagiat la setmana del 17 al 23, com ara Guardiola de Berguedà, Cornudella de Montsant o Camarasa.