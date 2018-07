El PSC acusa Colau de voler amagar una retallada de 107 milions

Els comptes de l’equip d’Ada Colau continuen a l’ull de l’huracà. Després que dimarts a la comissió d’Economia l’oposició denunciés desajustos pressupostaris i que el govern, tot i negar possibles retallades, admetés que, a causa de la caiguda d’ingressos com el de l’impost de plusvàlues, potser caldria “reajustar el calendari” en alguns projectes, ahir el PSC va afegir més llenya al foc. Els socialistes van treure a la llum un document intern de l’equip de Colau que reflecteix que s’estaria preparant una tisorada en inversions de 107 milions d’euros entre aquest any i el següent, una quantitat que representa gairebé un 30% de les inversions previstes en el pla municipal. Per això, el cap de files del PSC a la ciutat, Jaume Collboni, va demanar a Colau que aclarís si es retallarà i quins projectes quedaran afectats.

Qui va respondre va ser, hores més tard, la tinent d’alcalde d’Urbanisme, Janet Sanz, que va negar la major i va assegurar que els projectes es continuen tirant endavant i que a la seva àrea en concret el nivell d’execució ja està per sobre del 75%. Fonts municipals van concretar després que el document que va fer públic el PSC sí que era del govern, però que la informació que conté no és “correcta” a hores d’ara, sinó que es tracta d’una previsió feta en el context de màxima inestabilitat política, entre els mesos d’octubre i desembre, i que ara la perspectiva ja ha millorat. Defensen que la xifra està “desfasada” i que respon a un dels diferents escenaris que es van dibuixar com a previsió d’una possible davallada de l’impost de plusvàlues.

Els socialistes, però, que durant una part del període en què s’hauria fet l’informe formaven part del govern, asseguren que no tenien cap constància d’aquest càlcul ni de cap tisorada als tres districtes que ells governaven. Denuncien, a més, que també els arriba un "rum-rum" de retallades en despesa corrent, com també han posat sobre la taula grups com la CUP, que asseguren que hi ha treballadors municipals que ja parlen de retallades. Colau es va negar a fer declaracions durant una atenció als mitjans després de reunir-se amb el patronat del Mobile World Capital. Però des de l’Ajuntament asseguren que és fals que es vulguin retallar 107 milions.