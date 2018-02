Polèmica per un "testeig de drogues" entre les activitats infantils i juvenils de Santa Eulàlia

El programa de festes de Santa Eulàlia 2018 ha desencadenat la polèmica. Especialment per les activitats dirigides al públic infantil i juvenil, entre les quals s'hi inclou un"testeig de drogues químiques i cànnabis". L'activitat està programada per al dia 17 de febrer i l'organitza, segons el programa, Energy Control amb l'objectiu de comprovar la composició de les drogues al mercat català i promocionar-se un consum conscient. Els grups municipals de Cs i PP ja han posat el crit al cel i demanen a l'alcaldessa que retiri l'activitat de la programació. L'acte s'inclou en l'anomenada Lali Jove.

Energy Contol, però, també ha verbalitzat a aquest diari que veure el programa ha estat una "sorpresa molt desagradable" per a ells. En primer lloc, perquè asseguren que l'activitat no estava confirmada ni fixada en un dia i, en segon lloc, perquè no s'hauria de publicitar com una proposta infantil i juvenil. "Els nostres tallers s'enfoquen a un públic adult i consumidor de substàncies", asseguren.

"És inadmissible que s'inciti, promocioni i normalitzi el consum de drogues en tallers per a nens i adolescents", ha criticar la cap de files de Cs, Carina Mejías.

Des del PP, Alberto Fernández Díaz, demana explicacions sobre els promotors de l'activitat i reclama responsabilitats directament a Colau. "L'Ajuntament hauria de fer campanya en contra del consum de drogues, explicant les conseqüències i perills per a la salut que comporta consumir estupefaents", ha considerat Fernández Díaz.